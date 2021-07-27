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У одного из вариантов коронавируса нашли необычайно эффективный путь передачи

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  • 27.07.2021, 14:02
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У одного из вариантов коронавируса нашли необычайно эффективный путь передачи

Исследование провели американские биологи.

Опыты показали, что аэрозольным путем альфа-вариант коронавируса нового типа заражает хомячков гораздо эффективнее первоначальной версии SARS-CoV-2. Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv.

"Наши данные говорят, что альфа-вариант коронавируса распространяется аэрозольным путем эффективнее, чем оригинальная версия SARS-CoV-2. То есть для альфа-штамма минимальное количество частиц, способных вызвать COVID-19, значительно меньше, чем для других его разновидностей", – пишут исследователи.

Альфа-вариантом называют одну из новых разновидностей коронавируса нового типа, которая появилась в Великобритании в конце осени 2020 года. Другие разновидности вируса также называют по греческим буквам – южноафриканский – "бета", бразильский – "гамма", индийский – "дельта" и так далее.

В новом исследовании американские биологи под руководством Винсента Мунстера из Национального институте аллергии и инфекционных заболеваний (США) решили выяснить, отличается ли процесс передачи SARS-CoV-2 от одного животного к другому в случае альфа-варианта коронавируса и первых его вариаций.

В эксперименте ученые использовали несколько десятков сирийских хомячков, которые уязвимы к коронавирусной инфекции в той же степени, что и человек. Ученые попытались заразить их с помощью частиц аэрозолей от других хомячков, уже зараженных COVID-19. Эти частицы направлялись от больных животных к здоровым благодаря специально устроенным клеткам – они находились на расстоянии от 16 до 200 сантиметров друг от друга.

Оказалось, что альфа-вариант SARS-CoV-2 в подобных условиях распространялся гораздо лучше первых вариаций коронавируса. В частности, это проявлялось в том, что британская разновидность вируса заражала здоровых особей и на коротком, и на дальнем расстояниях. Симптомы болезни при этом появлялись быстрее.

Ученые делают вывод, что альфа-штаммы коронавируса распространялись аэрозольным путем значительно эффективнее. Например, чтобы успешно попасть в организм хомячка и вызвать у него COVID-19, этой разновидности нужно меньше времени и частиц SARS-CoV-2.

К аналогичным выводам Мунстер и его коллеги пришли, попытавшись одновременно заразить животных обеими разновидностями коронавируса. В 76% случаев в этом эксперименте эффективнее были британские вариации SARS-CoV-2. Это подтверждает их повышенную заразность и более высокую приспособленность к передаче аэрозольным путем.

Исследователи считают, что эту особенность альфа-варианта коронавируса нужно учитывать при оценке ее эпидемиологического потенциала и при определении вероятности появления повторных вспышек этой вариации SARS-CoV-2.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

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