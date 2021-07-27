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В Минске снова массово отключают электричество

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  • 27.07.2021, 14:08
  • 7,920
В Минске снова массово отключают электричество

Названы адреса.

«Минскэнерго» продолжает массово отключать электричество в столице. На этой неделе без света останутся жильцы по этим адресам (в основном, электричества не будет с 9:00 до 18:00):

27 июля

пер. 1-ый Наклонный 2б, 2-32

ул. Белорусская 15, 17, 19, 21, 41

пр-т Газеты Звязда 3, 5, 9

ул. Горовца 3, 5, 14, 14к1

ул. Котовского 2а, 11

ул. Наклонная 20-30

ул. Огарева 1, 3

пр-т Рокоссовского 39, 39а

ул. Солтыса 2, 2а, 4, 4а к1, 6, 6а

ул. Таежная 55-97, 56-104

ул. Уборевича 73

28 июля

пер. 1-ый Наклонный 2б, 2-32

ул. Автозаводская 8

ул. Волжская 3-11, 4-14/34

пр. Котовского 3-17, 2/23-18

ул. Котовского 11, 9а, 17-27, 20, 20а, 20б, 28

ул. Лазо 3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50

ул. Наклонная 20-30

ул. Одесская 11-51/6

ул. Одинцова 41, 49, 53, 55, 57, 59, 61

ул. Орджоникидзе 1-15

ул. Романовская Слобода 16

ул. Солтыса 2, 2а, 4, 4а к1, 6, 6а

ул. Уборевича 73

ул. Украинская 6а, 6б, 8, 10

ул. Ушакова 8-24/47, 9-19

ул. Центральная 16, 22, 24/2, 28, 3

29 июля

пер. 1-ый Наклонный 2б, 2-32

ул. Калиновского 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107

ул. Наклонная 20-30

ул. Солтыса 2, 2а, 4, 4а к1, 6, 6а

ул. Уборевича 73

30 июля

пер. 1-ый Наклонный 2б, 2-32

ул. Наклонная 20-30

ул. Солтыса 2, 2а, 4, 4а к1, 6, 6а

ул. Уборевича 73

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