В Минске снова массово отключают электричество

В Минске снова массово отключают электричество3
- 27.07.2021, 14:08
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Названы адреса.
«Минскэнерго» продолжает массово отключать электричество в столице. На этой неделе без света останутся жильцы по этим адресам (в основном, электричества не будет с 9:00 до 18:00):
27 июля
пер. 1-ый Наклонный 2б, 2-32
ул. Белорусская 15, 17, 19, 21, 41
пр-т Газеты Звязда 3, 5, 9
ул. Горовца 3, 5, 14, 14к1
ул. Котовского 2а, 11
ул. Наклонная 20-30
ул. Огарева 1, 3
пр-т Рокоссовского 39, 39а
ул. Солтыса 2, 2а, 4, 4а к1, 6, 6а
ул. Таежная 55-97, 56-104
ул. Уборевича 73
28 июля
пер. 1-ый Наклонный 2б, 2-32
ул. Автозаводская 8
ул. Волжская 3-11, 4-14/34
пр. Котовского 3-17, 2/23-18
ул. Котовского 11, 9а, 17-27, 20, 20а, 20б, 28
ул. Лазо 3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50
ул. Наклонная 20-30
ул. Одесская 11-51/6
ул. Одинцова 41, 49, 53, 55, 57, 59, 61
ул. Орджоникидзе 1-15
ул. Романовская Слобода 16
ул. Солтыса 2, 2а, 4, 4а к1, 6, 6а
ул. Уборевича 73
ул. Украинская 6а, 6б, 8, 10
ул. Ушакова 8-24/47, 9-19
ул. Центральная 16, 22, 24/2, 28, 3
29 июля
пер. 1-ый Наклонный 2б, 2-32
ул. Калиновского 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
ул. Наклонная 20-30
ул. Солтыса 2, 2а, 4, 4а к1, 6, 6а
ул. Уборевича 73
30 июля
пер. 1-ый Наклонный 2б, 2-32
ул. Наклонная 20-30
ул. Солтыса 2, 2а, 4, 4а к1, 6, 6а
ул. Уборевича 73