Лавров и Шойгу в отпускных мини-юбках 2 Телеграм-канал «Серпом По»

27.07.2021, 14:11

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фото: ТАСС

Новость из российского политического цирка.

Лавров и Шойгу, выдвинутые на сентябрьские выборы по спискам «Единой России» будут брать микроотпуска в 2-3 часа для участия в агитационных мероприятиях.

Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на источник в «Единой России»:

«Раньше на эту тему не парились, но сейчас новые реалии. Появились любители типа Навального, которые могут рассчитать, сколько зарабатывает министр или губернатор в час. Что за время участия в агитмероприятии можно было бы столько-то сделать на эту сумму. Поэтому с юридической точки зрения нужно подстраховываться»

Правильно было бы, чтобы Лавров и Шойгу взяли отпуск на время избирательной кампании. Оставив управление заместителям.

Вместо этого - клоунада с «микроотпусками».

Может быть Шойгу и Лавров боятся - вдруг замы удивят Путина ударной работой, и он спишет их начальников в Госдуму. Будут там бороться в партере вместе с нижним спикером Володиным за мир во всем мире.

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