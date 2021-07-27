закрыть
27 июля 2021, вторник, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лавров и Шойгу в отпускных мини-юбках

2
  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 27.07.2021, 14:11
  • 7,878
Лавров и Шойгу в отпускных мини-юбках
фото: ТАСС

Новость из российского политического цирка.

Лавров и Шойгу, выдвинутые на сентябрьские выборы по спискам «Единой России» будут брать микроотпуска в 2-3 часа для участия в агитационных мероприятиях.

Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на источник в «Единой России»:

«Раньше на эту тему не парились, но сейчас новые реалии. Появились любители типа Навального, которые могут рассчитать, сколько зарабатывает министр или губернатор в час. Что за время участия в агитмероприятии можно было бы столько-то сделать на эту сумму. Поэтому с юридической точки зрения нужно подстраховываться»

Правильно было бы, чтобы Лавров и Шойгу взяли отпуск на время избирательной кампании. Оставив управление заместителям.

Вместо этого - клоунада с «микроотпусками».

Может быть Шойгу и Лавров боятся - вдруг замы удивят Путина ударной работой, и он спишет их начальников в Госдуму. Будут там бороться в партере вместе с нижним спикером Володиным за мир во всем мире.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР