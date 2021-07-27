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Белоруса Владислава Колячонка отправили из «Флориды» в «Аризону»

  • 27.07.2021, 14:14
Белоруса Владислава Колячонка отправили из «Флориды» в «Аризону»
Владислав Колячонок

Между клубами произошел обмен.

"Флорида" и "Аризона" осуществили обмен. В стан "койотов" отправились шведский защитник Антон Строльман и белорусский игрок обороны Владислав Колячонок, также "Флорида" отдала второй раунд драфта НХЛ-2024. В обратном направлении "Аризона" отдала седьмой раунд драфта-2023, сообщает pressball.by.

Таким образом, "Флорида" сумела расчистить место под потолком зарплат, поскольку контракт 34-летнего Строльмана рассчитан еще на один год, за который он должен получить 5,5 млн долларов.

20-летний Колячонок в прошлом сезоне на правах аренды дебютировал в КХЛ за минское "Динамо", где набрал 6 (1+5) очков в 46 играх, при показателе полезности "-3". Также он дебютировал в АХЛ, где в 10 играх за "Сиракьюз" набрал 2 (0+2) очка, при показателе полезности +2. Отметим, что у Владислава действует контракт новичка.

"Мы очень рады добавить Антона в наш состав. Он ветеран защиты, который обеспечит глубину и опыт в нашей синей линии. У Владислава хорошая перспектива, и мы с нетерпением ждем его развития в этом сезоне", — как передает belarushockey.com, отметил генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг.

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