Приговор Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений 7 27.07.2021, 14:19

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Полинa Шарендо-Панасюк

В Брестском суде рассмотрели аппеляцию на приговор активистке «Европейской Беларуси».

Сегодня в Брестском областном суде была рассмотрена апелляция на приговор активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк, передает телеграм-канал «Баста!».

Коллегия судей (докладывающей судьей была Кременевская) постановила: приговор первой инстанции оставить без изменений.

Напомним, что активистке Московский суд Бреста дал 2 года колонии общего режима по трём статьям УК (364, 368, ч.1 369).

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