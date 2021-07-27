Приговор Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений

Приговор Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений7
- 27.07.2021, 14:19
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В Брестском суде рассмотрели аппеляцию на приговор активистке «Европейской Беларуси».
Сегодня в Брестском областном суде была рассмотрена апелляция на приговор активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк, передает телеграм-канал «Баста!».
Коллегия судей (докладывающей судьей была Кременевская) постановила: приговор первой инстанции оставить без изменений.
Напомним, что активистке Московский суд Бреста дал 2 года колонии общего режима по трём статьям УК (364, 368, ч.1 369).