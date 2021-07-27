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В Польше дети нашли в песочнице уникальные артефакты бронзового века

  • 27.07.2021, 14:38
  • 3,856
В Польше дети нашли в песочнице уникальные артефакты бронзового века
иллюстрационное фото: credits

Археологи датировали их 1100–700 годами до нашей эры.

Юные жители польского города Тухоля во время игры раскопали фрагменты керамики и человеческие останки, сообщает «Вокруг света. Украина».

О находке дети сообщили учителю истории в своей школе, который сообщил о произошедшем в департамент по охране памятников культурного наследия и археологический фонд. Археологи датировали артефакты 1100–700 годами до нашей эры. Ученые считают, что они относятся к лужицкой культуре.

Лужицкая археологическая культура была распространена на территории Центральной Европы в эпоху бронзового и раннего железного веков (XII–IV века до нашей эры). Свое название она получила по историко-географическому району Лужица, где в конце XIX века были сделаны первые находки. Для представителей этой культуры характерны очень большие бескурганные могильники, включающие тысячи погребений. Представители лужицкой культуры чаще всего кремировали покойников, помещая останки в керамические урны. Лепная керамика лужицкой культуры отличается тщательностью выделки и богатой орнаментацией.

По мнению ученых, захоронение находилось очень неглубоко из-за того, что при строительстве микрорайона часть верхнего слоя земли была удалена с помощью бульдозеров – таким образом застройщики выравнивали поверхность. Местные жители сообщили, что несколько десятилетий назад в ходе строительных работ неподалеку были найдены бронзовые реликвии и керамика. Однако судьба тех находок неизвестна.

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