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Мозговитый партайгеноссе

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  • 27.07.2021, 14:37
  • 2,870
Мозговитый партайгеноссе
Ильшат Аминов

Не мешало бы руководству «Единой России» отрихтовать своих державных мужей.

Член Госсовета Татарстана, депутат от «Единой России» Ильшат Аминов выступил за обязательную вакцинацию, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Сделал это в недостойной депутата (пусть и от «Единой России»), грубой форме, употребляя слова «бараны», «коровы», «безмозглые». По ходу низведя человеческое общество до «стада».

Пронзительный «единоросс» Аминов утверждает, что иного решения, кроме обязательной вакцинации от ковида в России не существует.

Но, вероятно, сам он не в загоне стоял, не траву на пастбище жевал, когда доктора прививали от ковида. И никто его не принуждал. Так почему Ильшат Аминов считает, что другие жители Татарстана, граждане России глупее его?

Альтернатива принуждению – добровольная вакцинация. Этому решению последовали миллионы граждан нашей страны. И дальше так надо.

Наконец, у «единоросса» Аминова есть руководитель. Его фамилия – Путин. К его словам всякий «единоросс» обязан относиться не просто с уважением, а принимать их как руководство к действию.

Путин чётко сказал на днях по поводу вакцинации, что «ничего нельзя навязывать». И объяснил, что требуется:

«Наша главная задача сейчас — повышать темпы вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы можем поставить заслон эпидемии. И при этом подробно, квалифицированно разъяснять те вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации».

Не мешало бы руководству «Единой России» публично одёрнуть партайгеноссе Аминова. Да и на собрание благоухающих сединами единороссовских мужей вызвать было бы не грех – протянуть его там, как следует, отрихтовать, ошкурить до блеска.

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