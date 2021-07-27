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Белорусский рубль сдал ко всем валютам

  • 27.07.2021, 14:41
  • 3,804
Белорусский рубль сдал ко всем валютам

Итоги торгов 27 июля.

В последние недели белорусский рубль уверенно рос к иностранным валютам, но в понедельник что-то пошло не так: «зайчик» сдал и к доллару, и к евро, пишет «Онлайнер».

Сегодня доллар вырос на 0,28 копейки, он закрыл торги на отметке в 2,5224.

Евро в финале торгов вырос на 0,18 копейки. Он закрыл торги с отметки в 2,9721.

Российский рубль финишировал на отметке 3,4162 белорусского за сотню. Это на 1,52 копейки больше, чем на момент закрытия торгов в понедельник.

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