Белорусский рубль сдал ко всем валютам
- 27.07.2021, 14:41
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Итоги торгов 27 июля.
В последние недели белорусский рубль уверенно рос к иностранным валютам, но в понедельник что-то пошло не так: «зайчик» сдал и к доллару, и к евро, пишет «Онлайнер».
Сегодня доллар вырос на 0,28 копейки, он закрыл торги на отметке в 2,5224.
Евро в финале торгов вырос на 0,18 копейки. Он закрыл торги с отметки в 2,9721.
Российский рубль финишировал на отметке 3,4162 белорусского за сотню. Это на 1,52 копейки больше, чем на момент закрытия торгов в понедельник.