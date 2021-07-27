Белорусский рубль сдал ко всем валютам 27.07.2021, 14:41

3,804

Итоги торгов 27 июля.

В последние недели белорусский рубль уверенно рос к иностранным валютам, но в понедельник что-то пошло не так: «зайчик» сдал и к доллару, и к евро, пишет «Онлайнер».

Сегодня доллар вырос на 0,28 копейки, он закрыл торги на отметке в 2,5224.

Евро в финале торгов вырос на 0,18 копейки. Он закрыл торги с отметки в 2,9721.

Российский рубль финишировал на отметке 3,4162 белорусского за сотню. Это на 1,52 копейки больше, чем на момент закрытия торгов в понедельник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».