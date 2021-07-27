Россиян отправят на курорты Венесуэлы 6 27.07.2021, 14:53

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Туристов с положительными ПЦР-тестами будут помещать на карантин в государственное учреждение страны.

Туроператор Pegas Touristik запускает программу туров из Москвы на венесуэльский остров Маргарита, сообщает РБК.

Первые рейсы состоятся 16 и 26 августа и выполнять их будет авиакомпания Pegas Fly.

Для въезда в Венесуэлу россиянам необходимо предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия, или сертификат о вакцинации на английском языке.

Вакцина «Спутник V» одобрена венесуэльскими властями в январе и подходит для въезда.

После прилета потребуется сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту за 20 долларов. Если результат окажется положительным, туриста поместят на карантин в государственное учреждение.

Россия возобновила авиасообщение с Венесуэлой с 1 апреля этого года. Первый прямой пассажирский рейс прибыл из Москвы в Каракас 3 мая.

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