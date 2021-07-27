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Аналитик: Санкции США в банковском секторе станут наиболее ощутимыми для режима Лукашенко

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  • 27.07.2021, 15:04
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Аналитик: Санкции США в банковском секторе станут наиболее ощутимыми для режима Лукашенко

Такие меры уже рассматриваются.

Наиболее ощутимым для режима Лукашенко давлением со стороны США могут стать секторальные санкции по финансовому сектору, считает сотрудница Центра анализа европейской политики Екатерина Глод.

— Мне кажется, наиболее сильные секторальные санкции со стороны США должны касаться финансового банковского сектора, — заявила политический аналитик в эфире «Дождя». — И я думаю, что такие санкции также рассматриваются. В основном все транзакции Беларуси идут в долларах США, и та же нефтепереработка, и калийные удобрения. И запрет на получение валюты от выручки, например, в торговле с Китаем или с Индией имел бы большой эффект.

Также санкции США возымели бы эффект и на страны Ближнего Востока, которые продолжают инвестировать в Беларусь, например, ОАЭ, Турция, и страны, где Беларусь теперь пытается активно развивать торговлю, это Африка, в том числе.

Я не говорю сейчас об отключении Беларуси от SWIFT, я имею в виду какие-то запреты, ограничения на транзакции в долларах США.

Политический аналитик считает, что именно отсрочка санкций привела к тому, что у режима Лукашенко появилась возможность расправиться с гражданским обществом.

— К сожалению, до последнего момента санкции не были серьезными. Мы увидели секторальные санкции только в последний месяц. И самая большая проблема в том, что эти санкции не будут действовать до конца этого года, а в некоторых случаях и дольше до окончания контрактов.

Как раз этот интервал позволил Лукашенко зачистить гражданское общество. Если бы секторальные санкции начали действовать сразу в полном объеме, то, я думаю, мы бы уже не видели такого сильного давления на гражданское общество. Возможно, американские секторальные санкции, направленные на финансовый сектор, окажут большее давление на режим Лукашенко, — полагает Екатерина Глод.

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