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«Мигранты остановились в нескольких метрах от границы и сели на землю, наблюдая за литовцами»

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  • 27.07.2021, 15:19
  • 13,488
«Мигранты остановились в нескольких метрах от границы и сели на землю, наблюдая за литовцами»
фото: delfi

Литовские пограничники рассказали, что происходит на границе с Беларусью.

В понедельник литовские пограничники задержали 110 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу. Как рассказали в ведомстве, нелегалы иногда сидят на белорусской стороне и ждут, пока литовский пограничный наряд уйдет, чтобы они могли беспрепятственно перейти границу.

Так, накануне вечером пограничники заметили, как трое мужчин и женщина со стороны Беларуси подошли к границе. Увидев патруль, мигранты остановились в нескольких метрах от границы и сели на землю, наблюдая за литовскими пограничниками. Офицеры немедленно сообщили о потенциальных нарушителях границы охраняющим этот участок белорусским коллегам. Однако никакой реакции не последовало ни после первого, ни после последующих таких сообщений, заявляет литовская сторона.

— Даже по прошествии более 6 часов ситуация не изменилась, разве что мигранты отступили в глубь Беларуси, но не исчезли из поля зрения литовских пограничников. Позже они снова подошли к границе.

Литовское пограничное ведомство указывает, что такие случаи в последнее время постоянно фиксируются на границе.

Всего же в понедельник были задержаны 110 человек, 93 представились иракскими гражданами или имели документы этой страны.

Всего с начала года на белорусско-литовской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов.

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