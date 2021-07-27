В Беларуси шестой месяц подряд падают реальные пенсии 2 27.07.2021, 15:27

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Это происходит на фоне разогнавшейся инфляции.

Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен на товары и платные услуги, падают шестой месяц подряд. Это следует из данных Белстата. В июне снижение составило 0,7% к маю. Падение реальных пенсий происходит на фоне разогнавшейся инфляции, сообщает zerkalo.io.

Если взять данные за последние 12 месяцев, то реальные пенсии выросли только в июле, августе и декабре 2020-го, а в остальные — падали. Рост был связан с повышением трудовых пенсий в июле и декабре.

Средний назначенный размер пенсий составляет 483,4 рубля (по сравнению с маем этот показатель не изменился). На конец июня в Беларуси проживало 2 миллиона 454,5 тысячи пенсионеров.

Чиновники не первый год пытаются поднять соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты до 40%, но выполнить это если и удается, то лишь в отдельные месяцы.

В Фонде социальной защиты населения ранее рассказали, что финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в январе–июне производили своевременно и в полном объеме. Расходы фонда составили 9 миллиардов 334,1 миллиона рублей, а доходы — 9 миллиардов 486,2 миллиона рублей. Субвенции из республиканского бюджета были за этот период на уровне 829,2 миллиона рублей.

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