Россиян охватила кредитная вакханалия 3 27.07.2021, 15:37

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Долги физлиц перед банками достигли почти 23 триллиона рублей.

Российские граждане продолжают набирать кредиты с рекордной в истории скоростью, несмотря на падающие реальные располагаемые доходы и попытки ЦБ охладить рынок повышением ключевой ставки и ужесточением нормативов, пишет finanz.ru.

По итогам июня долг физлиц перед банковской системой вырос еще на 558 млрд рублей и достиг 22,756 триллиона рублей, следует из статистики ЦБ.

С начала года банки нарастили кредитование физлиц на 2,012 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев - на 4,368 триллиона - сумму, равную 8% денежных доходов населения.

Скорость, с которой потребители закапываются в долговую яму, увеличивается как в абсолютном, так и в относительном выражении: в марте это было 283 млрд рублей, апреле - 468 млрд рублей, в мае - 469 млрд.

В июне «кредитная вакханалия на розничном рынке еще более усилилась», констатирует экономист банка Центрокредит Евгений Суворов: годовые темпы роста портфеля банков достигли 21,7% против 19,9% в мае и 15-16% зимой, а по итогам полугодия объемы выдачи в 3,2 раза превысили показатели января-июня 2020 года.

В результате суммарный долг населения перед банковской системой превысил размер федерального бюджета и впервые в истории практически сравнялся с суммой, которую граждане держат в банках на рублевых счетах и вкладах (25,667 трлн рублей).

Беднеющие семь лет подряд клиенты-физлица начали работать как «пылесос», вытягивающий ликвидность из банков: с начала года они не только взяли 2 триллиона рублей займов, но и сняли с депозитных и текущих счетов 366 млрд рублей.

В результате соотношение кредитов и рублевых вкладов - 88,8% - достигло максимума за всю историю статистики ЦБ.

Очень сильный спроса на розничные кредиты - это фактор, который может иметь инфляционные последствия, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Прямым следствием кредитного роста является продолжающееся быстрое увеличение цен на недвижимость (+10% с начала года). Такая динамика работает в поддержку общих завышенных инфляционных ожиданий», - отмечает она.

«Если соотносить, например, задолженность по кредитам с доходами населения, то такой показатель сейчас находится на максимумах - 36%, при том, что еще до кризиса в 2019 году он составлял 30%», - указывает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

С 1 июля ЦБ вернул доковидные надбавки к коэффициентам риска для необеспеченного потребкредитования: это означает, что банкам потребуется больше капитала, чтобы выдавать займы, а ставки по ним, соответственно, станут выше.

На рынке «уже заметны признаки начинающегося перегрева», заявила на пресс-конференции в пятницу глава центробанка Эльвира Набиуллина.

«Многие заемщики стараются успеть взять кредит по более низким ставкам», - констатировала она, добавив, что с учетом данных за последние месяцы регулятор подготовит дополнительные меры по ограничению кредитного бума.

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