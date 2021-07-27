Корейское потепление: лидеры Севера и Юга восстановили прямую телефонную связь 27.07.2021, 15:50

Как сообщили в офисе президента Южной Кореи, лидеры двух стран обменялись любезными письмами.

Главы Северной и Южной Кореи восстановили телефонную горячую линию прямой связи, оборванную по инициативе Пхеньяна в июне прошлого года. С той поры между официальными лицами двух стран не было никакого общения, передает ВВС. Как заявил офис президента Южной Кореи, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились восстановить доверие и улучшить отношения.

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Начиная с апреля, они обменялись несколькими личными посланиями, сообщили в Сеуле.

"Согласно договоренности между высшими руководителями, Север и Юг осуществили мероприятия по возобновлению работы межкорейской линии связи, начиная с 10:00 27 июля, - сказано в заявлении северокорейского государственного информагентства ЦТАК. - Высшие руководители согласились сделать большой рывок к восстановлению взаимного доверия и примирению".

Представители двух стран провели пробный разговор, продолжавшийся три минуты, сообщило южнокорейское министерство по вопросам воссоединения. Проверка связи будет проводиться ежедневно.

Южнокорейский чиновник начал беседу со слов: "Мы рады разговаривать с вами снова после более чем годичного перерыва. Надеемся, что это хорошая новость для всех корейцев".

На протяжении этого периода глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин несколько раз публично высказывался за восстановление горячей линии.

В июне прошлого года Пхеньян отключил ее на фоне охлаждения отношений, произошедшего после провала попытки организовать очередной межкорейский саммит.

14 июня власти КНДР демонстративно взорвали здание межкорейского офиса связи в Кэсоне, и так пустовавшее из-за пандемии Covid-19.

Телега и лошадь

После Корейской войны 1950-1953 годов Юг и Север находятся в состоянии временного перемирия. Мирный договор между ними до сих пор не заключен.

Отношения между ними десятилетиями представляли собой череду оттепелей и заморозков.

Пхеньян то создавал совместные предприятия и приоткрывал дверь для гостей с Юга, то рвал все контакты и осыпал соседей угрозами и бранью. На границе и на море периодически происходили инциденты с участием военных двух стран.

Северная Корея проводила пробные запуски ракет в направлении Японии и Аляски.

Беглецы из КНДР приезжали на границу и пытались агитировать северян через громкоговорители, что вызывало особое недовольство Пхеньяна.

Очередное потепление началось в 2018 году после того, как Дональд Трамп сделал ряд примирительных заявлений и пообещал снять с КНДР экономические санкции в обмен на свертывание ее ракетно-ядерной программы.

Трамп и Ким встречались три раза: в июне 2018 года в Сингапуре, в феврале 2019-го в Ханое и в июне 2019-го в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями, когда Трамп стал первым президентом США, побывавшим, хотя и символически, на северокорейской территории,

Одновременно начали улучшаться межкорейские отношения. В 2018 года Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели три саммита.

Однако из инициативы Трампа ничего не вышло.

Американцы на переговорах настаивали, что санкции будут сняты после того, как ракетно-ядерная программа будет полностью свернута, и они смогут убедиться, что их не обманывают.

КНДР требовала немедленной отмены санкций, а уж потом можно будет обсуждать меры по разоружению.

Каждая из сторон считала, что партнеры, согласно русской поговорке, ставят телегу впереди лошади.

В результате отношения Пхеньяна как с Соединенными Штатами, так и с Республикой Корея вновь оказались в точке замерзания.

В настоящее время северокорейская экономика страдает от тяжелого кризиса и закрытия границ в связи с пандемией Covid-19.

Ранее большим подспорьем для нее служили денежные переводы граждан, работавших в Китае. Но после начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы. В сочетании с международными санкциями это привело к дефициту продовольствия и кризису и без того слабой экономики.

На партийной конференции в апреле Ким Чен Ын признал, что стране грозит голод, и призвал сограждан готовиться к новому "Трудному походу" (так в КНДР называют экономический кризис и голод 1990-х годов).

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