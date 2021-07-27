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Немцев обяжут ставить солнечные панели на крышах своих домов

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  • 27.07.2021, 16:17
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Немцев обяжут ставить солнечные панели на крышах своих домов

Германия собирается на 90% снизить выбросы парникового газа CO2 к 2050 году.

Жители федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии с 2023 года будут при строительстве нового дома ставить на крышу солнечные батареи. Кроме того, солнечные батареи должны появиться и в том случае, если крышу ремонтируют, пишет «Евро пульс».

Закон об обязательных солнечных батареях земля приняла для того, чтобы достичь климатической нейтральности уже к 2040 году – то есть производить парниковых выбросов не больше, чем их может естественным путем поглотить природа. Один из способов снизить объем парниковых выбросов – это использовать «зеленые» источники энергии вроде солнечной.

Германия собирается на 90% снизить выбросы парникового газа CO2 к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Новое правило устанавливать солнечные панели при ремонте крыш в Баден-Вюртемберге вступят в силу 1 января 2023 году. А строительным компаниям придется устанавливать фотоэлектрические системы при строительстве новых зданий еще раньше – с мая 2022 года.

В последние годы в Баден-Вюртемберге появляется все больше солнечных батарей. В прошлом году их производство выросло на 30% по сравнению с 2019 годом.

В другом немецком городе – Гамбурге — на крышах 700 государственных зданий установят 100 тысяч квадратных метров солнечных панелей.

Евросоюз планирует достичь климатической нейтральности к 2050 году. Эта задача закреплена в первом законе по климату в ЕС – главном элементе комплекса политических инициатив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal).

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