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Медики назвали продукт, быстро восстанавливающий работу печени

  • 27.07.2021, 16:20
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Медики назвали продукт, быстро восстанавливающий работу печени

Этот продукт ценится за противовоспалительный эффект.

Добавление куркумы в рацион поможет людям, которые страдают от проблем с печенью и высокого уровня сахара в крови. Как пишет healthinfo.ua, об этом заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.

Она отметила, что вещество куркумин ценится за противовоспалительный эффект: он избавляет от акне, заживляет мелкие раны, помогает организму создавать коллаген (белок, который находится в костях, сухожилиях, хрящах и других тканях). Приправу добавляют в плов, блюда из мяса, рыбы и овощей.

"Куркума – это и антиоксидант, который борется с депрессией, эффективен при болезнях печени, снижает уровень сахара в крови (если вы принимаете препараты от диабета, куркуму не рекомендуют). Регулируя сахар, пряность справляется с чувством голода, так что ее можно рекомендовать тем, кто на диете", — сообщила врач, напомнив, что калорийность куркумы — около 325 калорий на 100 граммов порошка.

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