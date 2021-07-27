Белорус хотел снять в путешествии жилье и чуть не остался без денег 1 27.07.2021, 16:32

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Мошенники теперь пользуются Booking?

Хоть туристический сезон из-за коронавируса вряд ли можно назвать полноценным, белорусы все-таки предпринимают хоть какие-то попытки отправиться за границу. Далеко не все готовы пользоваться услугами операторов, предпочитая организовывать свое путешествие самостоятельно, пишет «Онлайнер».

Один из важных пунктов — подбор жилья. В этом вопросе мы уже давно привыкли полагаться на, казалось бы, всем известные и надежные агрегаторы — Booking и Airbnb. От них обычно не ожидаешь подвоха и уж тем более встречи с мошенниками. А порой случается и такое.

— Собрались с женой встретить ее день рождения в Питере. Так получилось, что праздник совпал с белыми ночами, открытием чемпионата Европы и днем России (дело было 11—13 июня. — Прим., — пишет читатель. — Как обычно, ищу варианты на Booking, так как уже лет 10 пользуюсь этим сервисом. Нахожу вариант с бесплатной отменой бронирования накануне поездки и приемлемой ценой. Резервирую, и практически сразу приходит сообщение от владельца: «Как с вами связаться?» Скидываю свой номер, и он уже стучится в WhatsApp…

Дальше происходит переписка, в которой хозяин, уточнив нюансы по заселению, просит оплатить апартаменты уже сейчас. Нашего героя это немного смутило, но он решил не придавать этому факту особого значения. Договорился, что деньги семья перечислит, когда получит результаты ПЦР-теста, дабы удостовериться, что поездке быть.

Через несколько дней белорус узнал, что коронавируса у него и жены нет, а потому он готов перевести нужную сумму. Человек по ту сторону экрана, уточнив имя и фамилию гостя, прислал ссылку на оформление платежа. Правда, вела она совсем не на Booking, а на какой-то «левый» сайт, который визуально ничем не отличался от оригинала. Выдавал его только другой адрес.

Читатель, заподозрив что-то неладное, тем не менее немного посерфил по этому двойнику. Его тут же насторожило, что не подгрузились персональные данные, которые хранятся на Booking. Кроме того, для оформления платежа требовалось ввести российский номер телефона. Владелец апартаментов не растерялся и предложил дать свой: мол, с агрегатором он сам разберется.

Белорус продолжил высказывать сомнения, мол, уже раз 50 бронировал отели, и дополнительно ничего не нужно было делать, почему сейчас по-другому? В ответ собеседник просил связаться с техподдержкой (правда, на липовом сайте), где подтвердили, что все в порядке и все изменения связаны с загруженностью отелей в Питере.

— Я уже около года сдаю много квартир, так что не переживайте, — пытался усыпить бдительность читателя арендодатель.

Но, увы, не получилось.

— Не покидало чувство, что меня хотят обмануть. Залез в интернет, начал гуглить… Оказалось, у людей были похожие проблемы, и они попадали на деньги. Проверил сайт на who.is, и все стало понятно: мошенники.

Такой вывод наш герой сделал, когда увидел дату и страну регистрации портала: 28 мая 2021 года, Латвия. Сразу задал закономерные вопросы собеседнику: что вообще происходит? Еще и выбранная квартира пропала с оригинального Booking. После этого с ним перестали выходить на связь.

Но на этом история не закончилась. Белорусу пришлось выбрать другой отель, который обошелся ему намного дороже: за день до приезда большинство объектов были заняты.

— В Питере мне позвонили из Барселоны. Человек на том конце провода представился работником службы поддержки Booking по имени Мохаммед. Сказал он примерно следующее: «Мы видим, что вас пытались обмануть, владельцы оказались непорядочными. Мы приносим свои извинения. Текущий отель стоил гораздо дороже, возьмите чеки, пришлите нам, и мы вернем вам разницу!»

«Вот это сервис!» — подумал про себя читатель. Забрал чеки и по возвращении домой выслал их на адрес, который любезно прислал ему Мохаммед. Стал ждать.

В один прекрасный день зашел на сайт агрегатора и увидел сообщение: «По причинам безопасности вашему аккаунту отказано в доступе к нашим продуктам и услугам».

Наш герой, естественно, испытал шок. Написал в службу поддержки с вопросом, по каким причинам его забанили. Ответ сильно ситуацию не прояснил:

— Ваш аккаунт был деактивирован в целях безопасности нашей системы. К сожалению, другой информации не можем Вам предоставить.

На последующие реплики белоруса, увы, никто не ответил.

— Теперь при слове «Booking» ощущения не очень, — резюмировал он.

Будет ли молодой человек в дальнейшем пользоваться сервисом, но уже под другим аккаунтом, он не уточнил.

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