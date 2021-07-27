Что происходит на МТЗ? 1 27.07.2021, 16:32

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Второй литейный цех тракторного завода все еще стоит.

Что там на МТЗ? А на МТЗ все идет по плану. Второй литейный цех все еще стоит. Кокс не привезли (хотя, вроде как, россияне обещались выручить), металл из вагранки тоже не выколупали, пишет телеграм-канал «БОР».

И вот комментарий самих рабочих по поводу обстановки на заводе:

«Руководство не ту профессию выбрало. Им бы фильмы ужасов продюсировать, а декорациями бы послужил наш цех. Они уже, практически, к съемкам фильмов ужасов цех подготовили. Или же комедии могли бы снимать. Могли бы продолжить франшизу "Тупой и ещё тупее". Начальник цеха с замами могли бы сыграть главные роли. Даже в те же роли им не нужно было бы вживаться. Просто вели бы себя естественно».

Зарплата у самих заводчан упала больше, чем в два раза по сравнению с прошлым месяцем. Работали при этом одинаково. Санкции не работают, верно МТЗ?

Заводчане, вы прекрасно видите, что ваш труд не уважают. Так зачем работать на таких людей? Тормозите процесс. Пускай женам своим и детям сказки поют про то, что все на заводе стабильно. Мы-то с вами видим, что это не так. Так может, поможем потопить этот корабль, чтобы крысы уже побежали?

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