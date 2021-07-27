У белорусов появится доступ к электронным медкартам и личному кабинету 27.07.2021, 16:46

Что это даст?

Минздрав предоставит белорусам электронные медкарты и доступ к личным кабинетам. Это предусмотрено инструкцией Министерства здравоохранения о структуре и порядке формирования электронной медицинской карты и личного электронного кабинета пациента. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет zerkalo.io.

Что можно будет узнать в своей электронной медкарте?

- персональные данные пациента (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, дата рождения, возраст, пол, сведения о документах, удостоверяющих личность пациента, сведения о месте жительства и (или) месте пребывания), его контактные данные, а также сведения о договоре медицинского страхования (при его наличии);

- информацию о семейном положении, сведения о родословной пациента (наследственных и перенесенных заболеваниях, факторах риска возникновения заболевания) и иную необходимую информацию;

- данные об аллергических заболеваниях пациента;

- подробную информацию о проведенных лабораторных исследованиях и их результатах;

- информацию о назначениях лекарственных препаратов врачом-специалистом (врачебным консилиумом) и обеспечении пациента лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;

- информацию о выданных пациенту листках нетрудоспособности (справках о временной нетрудоспособности);

- иную информацию.

Что сможет сделать пациент через личный электронный кабинет?

- обратиться за выдачей выписки из медицинских документов или медицинской справки о состоянии здоровья;

- обратиться за выдачей заключения медико-реабилитационной экспертной, врачебно-консультационной и иных комиссий;

- обратиться за продлением электронного рецепта врача.

Также в личном кабинете можно просмотреть выписанные электронные рецепты врача, электронные листки нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности.

Постановление вступает в силу с 28 июля этого года.

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