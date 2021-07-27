Как избежать заражения штаммом «Дельта»4
- 27.07.2021, 17:09
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Четыре совета от инфекциониста.
Вариант коронавируса Дельта начал активно распространяться по мире, есть он и в Беларуси.
Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская дала советы, как защититься от этой мутации, пишет «Апостроф».
Она отметила, что гуморальный иммунитет после перенесенного Covid-19, по данным ряда исследований, длится не менее 11 месяцев. Он уменьшает риски заражения вирусом.
Вместе с тем, пока ситуация с распространением Дельты в Украине достаточно спокойная, необходимо пройти вакцинацию.
"Пока еще все относительно спокойно - вакцинируйтесь и довакцинируйтесь, кто уже получил первую дозу", - пишет Голубовская.
Инфекционист подчеркнула, что после вакцинации в течение первой недели необходимо усилить средства индивидуальной защиты: избегать людных мест и носить маски.
Также она напомнила о необходимости вести здоровый образ жизни - это укрепляет способность организма противостоять любому вирусу.
"Оздоровление, правильное питание, полноценный сон. К этому надо стремиться, ибо в здоровом теле - здоровый дух, и наоборот", - отметила врач.