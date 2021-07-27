закрыть
27 июля 2021, вторник, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Завтра днем будет до +31°С

1
  • 27.07.2021, 17:29
Завтра днем будет до +31°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

28 июля сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет pogoda.by. На большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15..+20°С, днем +23..+29°С, в отдельных районах +30..+31°С.

29 июля погодные условия будут формировать неустойчивые и теплые воздушные массы, поступающие с севера Италии. Переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+20°С, днем +24..+30°С, по юго-востоку до +32°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР