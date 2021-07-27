Завтра днем будет до +31°С 1 27.07.2021, 17:29

Прогноз погоды на ближайшие дни.

28 июля сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет pogoda.by. На большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15..+20°С, днем +23..+29°С, в отдельных районах +30..+31°С.

29 июля погодные условия будут формировать неустойчивые и теплые воздушные массы, поступающие с севера Италии. Переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+20°С, днем +24..+30°С, по юго-востоку до +32°С.

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