«Годами ждем ключи, и снова перенос сроков — из-за ошибки застройщика» 3 27.07.2021, 17:50

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фото: «Онлайнер»

Жилой комплекс «Мегаполис» все никак не может завершиться.

За стройкой последнего полукруглого дома минчане наблюдают уже около пяти лет. Большинство — равнодушно, те же, кто вложил свои деньги в квадратные метры, — с тревогой и нервами. И вот вроде бы все уже визуально и подошло к концу, но заветный момент выдачи ключей для части держателей жилищных облигаций в очередной раз отодвигается, пишет «Онлайнер».

Ворох проблем

За долгие годы строительства и неоднократные переносы сроков претензий к застройщику у минчан скопилось выше крыши последнего этажа. О части проблем мы уже писали. И вот со своими бедами подоспела новая партия пока не состоявшихся новоселов.

фото: «Онлайнер»

фото: «Онлайнер»

фото: «Онлайнер»

— Мы не понимаем, что происходит с домом, — рассказывает Екатерина. — Застройщик не торопится решать ни наши проблемы, ни вопросы тех, чьи секции уже сданы. Например, прогресса в исправлении замечаний, указанных при приемке квартир, не наблюдается. То же самое с наружной отделкой первых этажей и благоустройством территории.

фото: «Онлайнер»

«Это ремонт входной группы некоторых подъездов в доме повышенной комфортности», — возмущена минчанка.

Никто не знает, когда у нас появится нормальная детская площадка, рассчитанная сразу на три дома. Пока на территории лежат только непонятные качели-горки, которые бесконечно далеки от понятия «современный игровой комплекс».

фото: «Онлайнер»

«Почему за чьи-то ошибки платят простые люди?»

Возможно, дольщики легче переносили бы тяготы незавершенного благоустройства, будь у них ключи на руках — каждый бы погряз в своем ремонте и задавал меньше вопросов. Но как бы не так. С секцией №6 случилась странность: сдать ее не могут с весны, каждый раз обещая вот-вот довести все до ума. Минчане говорят, что над их подъездом будто висит злой рок и заселение в обозримом будущем не грозит: «На последнем, коммерческом, этаже застройщик что-то намудрил, настроил лишнего и из-за этого город не принимает не только помещения творческих мастерских, но и целиком всю секцию. То есть, ошибаются одни, а страдают в итоге обычные люди, которые и без того годами ждут свои квартиры».

— У нас, куда ни посмотри, одни проблемы. Заморожено строительство паркинга, расположенного в непосредственной близости от дома, — кто будет отвечать за безопасность детей, когда под боком такой объект? К тому же нас в результате изменения проекта и раздела одного дома на две части лишили помещения товарищества собственников, и теперь нам придется снимать помещение, неся дополнительные траты, — перечисляет девушка напасти, прибавившиеся к бесконечно затянувшимся срокам строительства.

фото: «Онлайнер»

Что скажет застройщик?

Но главный вопрос, конечно же, даты сдачи дома и выдачи ключей заждавшимся минчанам. В группе компаний «Тапас» так комментируют сложившуюся ситуацию:

— В настоящий момент в 5-м пусковом комплексе ЖК «Мегаполис» введены в эксплуатацию 8 из 10 секций, ожидается ввод еще двух подъездов — 6 и 4-й секций. Ввод 4-й запланирован на осень 2021 года. В данной секции большинство квартир передаются застройщиком Мингорсиполкому под социальное жилье.

фото: «Онлайнер»

В ходе приемки 6-й секции в эксплуатацию Госстройнадзором были выявлены незначительные замечания технического характера, которые никак не отражаются на безопасности и комфорте будущих жильцов данной секции. Это подтверждают результаты обследования аттестованной специализированной организации. В настоящее время все замечания устранены, строительно-монтажные работы по 6-й секции полностью завершены и приняты представителями всех госорганов за исключением Госстройнадзора. Кроме того, перед вводом 6-й секции в эксплуатацию специалистами Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру была проведена предварительная техническая инвентаризация.

С целью оперативного решения вопроса застройщик подготовил пакет документов на ввод в эксплуатацию 6-й секции. Дважды — 04.05.2021 и 07.06.2021 — необходимый пакет документов был представлен в администрацию Московского района г. Минска. После повторного обращения администрация приняла положительное решение и в течение месяца подготовила проект нормативного документа, который и был направлен на согласование в Мингорисполком Вопрос о вводе 6-й секции в эксплуатацию был рассмотрен на заседании Мингорисполкома, в ближайшее время ожидается официальное решение.

ООО «Тапас» выражает благодарность администрации Московского района за оказание содействия в разрешении сложившейся ситуации и приносит извинения клиентам за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию. Со своей стороны застройщик принимает все необходимые меры для оперативного разрешения вопроса.

Также информируем о планируемых сроках окончания благоустройства — сентябрь 2021 года. Намечено завершить все работы на прилегающей и внутренней дворовой территории, в том числе и строительство детской площадки.

Возобновление строительства паркинга вдоль улицы Яна Чечота прогнозируется в январе 2022 года. С учетом выполненного на данный момент объема работ возведение объекта займет до полутора лет, — пояснил застройщик.

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