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Nokia выпустила противоударный смартфон

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  • 27.07.2021, 18:06
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Nokia выпустила противоударный смартфон

Корпус может выдержать падение на твердую поверхность с высоты до 1,8 метра.

Nokia представила защищенный смартфон XR20. Об этом сообщается на (сайте корпус может выдержать падение на твердую поверхность с высоты до 1,8 метра.) компании.

Аппарат получил усиленный пластиковый корпус. Согласно тестам, девайс может выдержать погружение в воду на глубину до полутора метра и температуру в диапазоне от 55 до минус 20 градусов. Nokia XR20 оснащен защитным экраном Corning Gorilla Glass Victus, который, по словам представителей компании, в четыре раза прочнее, чем обычные защитные стекла. Также корпус может выдержать падение на твердую поверхность с высоты до 1,8 метра.

Выпущенный смартфон получил 6,67-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей, чип Qualcomm Kryo 460, шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Устройство будет продаваться с предустановленной ОС Android 11 с гарантией обновления в течение трех лет. На задней панели противоударного гаджета находится тройная камера с объективами разрешением 48, 13 и 8 мегапикселей.

Также XR20 имеет аккумулятор емкостью 4630 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 ватт. Телефон вышел с портом USB-C и разъемом для проводных наушников.

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