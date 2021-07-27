Заявка пары Соболенко — Ивашко не прошла на микст Олимпиады 5 27.07.2021, 18:09

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Арина Соболенко

Фото: Mike Egerton/PA Images/Getty Images

Вчера Соболенко в красно-зеленой форме вылетела в 1/16 финала ОИ-2020.

Заявка беларусских теннисистов Арины Соболенко и Ильи Ивашко на выступление в миксте ОИ-2020 не прошла, передает «Трибуна».

В этом виде программы дозаявились австралийка Эшли Барти, испанка Паула Бадоса и полька Ига Швентек с напарниками. Белорусскому смешанному дуэту не хватило суммарного рейтинга (3+66).

Накануне беларус Егор Герасимов также рассказал, что «Хотелось еще выступить в миксте с Ариной Соболенко, но не сложилось».

Напомним, во втором круге Олимпиады Арина Соболенко уступила Донне Векич, Егор Герасимов – Фабио Фоньини. Пара Герасимов и Ивашко проиграли в первом круге новозеландским теннисистам.

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