Белорусы составили большинство студентов-иностранцев университета им. Мицкевича
- 27.07.2021, 18:28
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На втором месте идут украинцы.
Белорусы составили самую большую группу среди иностранцев, принятых в этом году в университет имени Адама Мицкевича в Познани, пишет польское издание wyborcza.pl.
По состоянию на 26 июля на обучение приняты 5593 человека, включая 709 иностранцев, говорит пресс-секретарь университета Малгожата Рыбчинска.
Среди иностранцев самую большую группу составляют жители Беларуси — 436 человек. На втором месте идут украинцы — их 136.
В течение последнего года страну покинули десятки тысяч человек — как по политическим, так и по экономическим причинам.