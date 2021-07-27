Россия в огне 3 Анна К

27.07.2021, 18:34

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Иллюстрационное фото

Леса в России продолжают гореть.

Лето 2021 года в России выдалось особенно жарким. Температура доходила до 40 градусов. Аномальная жара держится уже второй месяц, с небольшими перерывами на похолодание. С жарой пришли и пожары. Общая площадь лесных пожаров на данный момент составляет 10,2 млн га. Для сравнения: это больше, чем территория Латвии.

Из-за лесных пожаров режим ЧС на всей территории введен в трех субъектах: Якутии, Карелии и Челябинской области. Еще в семи регионах (Вологодская и Иркутская области, Коми, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Чукотский АО) режим ЧС введен в отдельных районах.

Больше всего пожаров в Якутии. Общая площадь горящих лесов составляет более 1,5 млн га. Из-за многочисленных пожаров в республике появились проблемы с воздухом, в нем зафиксировано превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. В связи с этим власти рекомендуют жителям меньше выходить на улицу и закрывать окна.

На втором месте по площади пожаров идет Карелия. Там зафиксировано 30 лесных пожаров на площади почти 9 тысяч га. Из-за пожаров были эвакуированы почти 700 жителей. Также леса горят в Хабаровском крае. Площадь пожаров составляет почти 6 тысяч га. Помимо ситуации со своими пожарами, северную часть края накрыл дым из Якутии. На Чукотке такая же ситуация, ее накрыл дым от пожаров из Магаданской области.

Чуть больше 4 тысяч га горит в Красноярском крае. Частный сектор из-за пожаров пострадал в Иркутской и Челябинской области. В Челябинской области сгорели около 80 строений, в том числе 46 домов. 20 жителям области понадобилась медицинская помощь.

Пожарным удалось ликвидировать пожары на Чукотке и в Курганской области. При этом на Чукотке на 8 июля горело 18 046 гектаров леса.

Власти не справляются с пожарами самостоятельно. Помимо МЧС и Минобороны тушить пожары помогают тысячи волонтеров. Добровольцы не первый год вызываются тушить пожары. От Подмосковья до Забайкалья они спасают леса уже много лет. Волонтерам приходится самостоятельно закупать оборудование, рыть траншеи, а также привлекать внимание к проблеме лесных пожаров. Гринпис России заявляет, что лесные пожары в России являются катастрофой. Уже четвертый год подряд пожары ставят рекорды.

Одной из причин возникновения пожаров является глобальное изменение климата. Экстремальная жара и засуха способствуют возгоранию. Однако самый большой процент пожаров возникает по вине людей.

Несмотря на, то что леса горят каждый год, правительство будто сталкивается с этим впервые. На тушение пожаров выделяют очень мало средств, поэтому ликвидация занимает больше времени, а страна теряет всё больше лесов. В 2019 году, когда горела Сибирь, губернатор Красноярского края даже заявил, что тушить леса бессмысленно. Через некоторое время он, к счастью, одумался.

Ситуацию с пожарами ухудшает принятый в 2015 году законопроект о "зонах контроля лесных пожаров". Согласно закону, тушились только те пожары, которые угрожали населенным пунктам. Площадь зон контроля составляет почти половина лесов. После пожаров в Сибири этот законопроект должны были пересмотреть. Тогда такие поручения давали глава министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, а также Дмитрий Медведев. Несмотря на это, средств на тушение пожаров не прибавилось. Не хватает ни техники, ни людей.

Чтобы леса полностью восстановились после пожаров, должны пройти десятки лет. На восстановление старого елового леса требуется и вовсе 200–300 лет.

Анна К, kasparov.ru

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