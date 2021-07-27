В Мостовском районе браконьеры отстреливались от егеря 3 27.07.2021, 18:40

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иллюстрационное Фото

Видеофакт.

Два браконьера попались на глаза егерю. Один из них выстрелил в сотрудника лесничества, чтобы сбежать. Найти мужчин удалось благодаря служебной собаке, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел вечером 24 июля в Мостовском районе. Егерь застал на месте преступления двоих браконьеров. Один из них выстрелил в сотрудника лесничества, чтобы сбежать. След взяла служебная собака Хантер: через километр пути по лесу и проселочной дороге пес вывел милиционеров к дому в деревне Стукалы. Там прятались разыскиваемые — два брата из Гродно в возрасте 52 и 34 лет. Это был родительский дом задержанных, где были обнаружены предметы и приспособления для охоты и незаконной рыбалки.

«Следователи дали правовую оценку действиям жителей областного центра и возбудили уголовное дело за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг», — говорится в сообщении милиции.

Фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям, в том числе против окружающей среды и порядка природопользования.

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