Попавшие под санкции российские миллиардеры пожаловались Путину на убытки 10 27.07.2021, 19:03

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Главы крупнейших строительных компаний РФ направили главе Кремля письмо.

Российская строительная отрасль находится в кризисном состоянии из-за убытков и долгов. Об этом говорится в письме, которое на имя президента РФ Владимира Путина направили главы крупнейших строительных компаний, включая «СГМ-Мост» миллиардера Аркадия Ротенберга и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, входящего в топ-10 богатейших людей России.

Оба бизнесмена, суммарное состояние которых Forbes оценивает почти в 25 млрд долларов (22 млрд у Тимченко и 2,9 млрд у Ротенберга) были помещены в санкционные списки США после аннексии Крыма как близкие к Путину олигархи.

По мнению авторов письма, которое цитирует РБК, состояние строительной отрасли оценивается как «кризисное», что «создает неприемлемые риски как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны».

За пять лет с 2015 года убытки достигли 137 млрд рублей, каждая вторая компания (54%) ушла с рынка, а объем долга строителей вчетверо превышает сумму их чистых активов.

Система управления рисками при выполнении госконтрактов (большинство проектов реализуется за счёт бюджета) не содержит порядка оценки соответствия работ, формируя «презумпцию виновности» подрядчика, система ценообразования в бюджетном строительстве не соответствует реалиям рынка, жалуются бизнесмены.

В структуре цены нет понятия «предпринимательский доход» и не учитываются расходы на банковские гарантии, проценты на привлечение дополнительного финансирования при казначейском сопровождении.

Разрешение существующих проблем невозможно без «дополнительного внимания» Путина, говорится в письме. Но конкретные просьбы там не указаны.

По данным Forbes, с 2015 года личное состояние Ротенберга, компания которого построила Крымский мост за 227 млрд рублей, выросло на 300 млн долларов, что переместило его с 60-й на 52-ю строчку в рейтинге ботагейших людей России.

Тимченко, помимо строительных активов владеющий крупными долями в «Новатэке» (23,49%) и «Сибуре» (17%), стал богаче вдвое (на 11,3 млрд долларов). Сейчас он занимает 6-е место в российском списке Forbes.

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