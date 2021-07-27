Правозащитники обратились в Совет Европы из-за похищений граждан Беларуси в России 3 27.07.2021, 19:45

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Граждан Беларуси тайно крадут в России и вывозят на родину.

Московская Хельсинкская Группа 26 июля направила письмо в Парламентскую Ассамблею и Комиссару по правам человека Совета Европы, в котором попросила обратить внимание и дать оценку тайным экстрадициям из России преследуемых по политическим мотивам граждан Беларуси.

Об этом «Открытым медиа» сообщил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской Группы Роман Киселёв. Он уточнил, что белорусский спортсмен Алексей Кудин был тайно экстрадирован на родину без уведомления родственников и адвокатов, что нарушает один из запретов ЕСПЧ. Многократные нарушения подобного рода могут повлечь исключение России из Совета Европы, уточнил Киселев.

МХГ обратилась в Совет Европы после случая с Кудиным, но правозащитникам известны еще как минимум девять схожих историй. Эти «скрытые экстрадиции» связаны с гражданами Беларуси, которых на родине преследуют по политическим мотивам. Киселев выразил надежду, что ПАСЕ обратит внимание на эту проблему и даст ей оценку. «К тому же, нарушение Россией правила 39 и неуважение ею устава Совета Европы может послужить причиной для исключения из организации», — сказал Киселев.

Правило 39 — решение ЕСПЧ об экстренных временных мерах, которые обязательны к исполнению. Если решение не будет исполнено, то возникает риск, что рассматривать дело не будет смысла, так как нарушаемые права будет невозможно восстановить.

Правозащитник также отметил, что если передача граждан Беларуси Россией без решения суда прошли в нарушение российского законодательства и международных стандартов, то Россия в праве потребовать вернуть тайно экстрадированных людей обратно. В МХГ уточнили, что для возвращения белорусских активистов используются и неэкстрадиционные методы — организуются спецоперации по похищению и вывозу в Беларусь. «Но опасность для преследуемых белорусов есть не только со стороны России. Мы хотим обратить внимание и других европейских государств на то, что белорусские власти могут потребовать выдачи своих граждан именно из-за политических преследований», — отметил Киселев.

В своем обращении правозащитники пишут, что им известны несколько случаев запрета на въезд белорусам, постоянно проживающим в России — им пришлось выезжать в третьи страны, чтобы не возвращаться в Беларусь.

Вечером 21 июля белорусский спортсмен Алексей Кудин был тайно вывезен из подмосковного СИЗО и доставлен в Минск рейсом «Аэрофлота». На родине его разыскивали в связи с участием в протестной акции 10 августа 2020 года.

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