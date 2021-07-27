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Куда можно дешево или дорого улететь из Минска

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  • 27.07.2021, 19:54
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Куда можно дешево или дорого улететь из Минска
Фото: shutterstock

Турция за 450 евро, Мальдивы — почти за 100 тысяч рублей.

Вы могли не заметить, но две трети лета уже испарились, оставив нам пару июльских дней и август. Лучшим применением этой роскоши мог бы стать отпуск. «Онлайнер» собрал немного бюджетных и богатых вариантов, куда можно полететь из Беларуси.

Турция

Дешевле всего рвануть в Турцию по горящей путевке. Например, здесь есть вариант для тех, кто готов бросить все и мчать в аэропорт: вылет уже завтра, 28 июля (не забудьте про ПЦР-тест или сертификат о вакцинации).

Рейтинг отеля Armir Palace 4* на сайте туроператора 3,3 (по 5-балльной шкале), что попадает в категорию «нормально». За эти деньги, возможно, и правда нормально. Выглядит все так.

В стоимость входит авиаперелет, проживание в отеле (7 ночей), питание (все включено), медицинская страховка, трансфер.

В турфирмах говорят, что такие цены встречаются редко, обычно за день или два до вылета.

Грузия

Вот здесь предлагают Батуми всего за 150 евро, но это стоимость только перелета в обе стороны (вылет 29 или 30 июля). Есть и готовые туры на 11 ночей, если успеете вылететь 29 июля. Цены стартуют от 808 долларов на двоих в трехзвездочном Batu Hotel.

Москва и Санкт-Петербург

В отсутствие выходного Вильнюса или Варшавы туркомпании предлагают замену в виде Москвы или Санкт-Петербурга. Поезд, как обычно, дешевле самолета (поездки автотранспортом разрешены ограниченному кругу лиц, туристы в него не входят).

Один из самых бюджетных вариантов — выехать в Москву в четверг вечером и вернуться утром в понедельник. При размещении в двухместном номере с человека возьмут 105 долларов, плюс 60 рублей за туруслугу и 130 рублей за билеты на поезд.

Санкт-Петербург на 5 дней обойдется в 382 белорусских рубля (но это без экскурсий, за них надо доплатить в среднем по 10 евро за каждую). Из Минска до Смоленска предлагают добираться на «Ласточке», а дальше в Питер на поезде.

Мексика

Теперь движемся в сторону экзотики. Семь ночей в пятизвездочном The Royal Suites Yucatan с перелетом будут стоить 17 270 рублей на двоих. Отель рекомендуют для взыскательных туристов и романтического отдыха.

Мальдивы

Еще один вариант для тех, кто может закрыть рукой ценники и выбирать, что нравится. Один из самых богатых вариантов — 98 030 рублей за неделю в отеле Soneva Jani по системе все включено.

Перелет из Минска будет с пересадкой в Стамбуле.

Заплатить такую сумму предлагают за уединение в вилле на воде. Общая площадь чуть больше 400 кв. м, там могут остановиться двое взрослых и двое детей, есть спальня, кабинет, гардеробная, множество зон отдыха и даже своя водная горка. Для наблюдения за звездами предусмотрели раздвижную крышу. В общем, дорого, богато.

Дубай

Продолжаем исследовать тяжелый люкс с вылетом из Минска. Это самый известный отель Дубая Burj Al Arab и его суперлюкс с двумя спальнями.

Обещают размещение с видом на море в двухуровневом номере. На первом этаже находятся гостиная, обеденная и рабочая зоны, гостевой туалет, вход для дворецкого, на втором этаже — спальни и ванная комната. Стоит вся эта роскошь 71 699 белорусских рублей за 7 ночей.

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