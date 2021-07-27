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ЕСПЧ запретил РФ выдавать на родину еще одного белоруса

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  • 27.07.2021, 20:16
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ЕСПЧ запретил РФ выдавать на родину еще одного белоруса

Его имя не разглашается.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил России выдавать на родину гражданина Беларуси, участвовавшего в протестах в 2020 году. Об этом сообщает российский комитет «Гражданское содействие».

ЕСПЧ применил правило 39 — защитную меру, которая обязывает государство предпринять неотложные действия по сохранению жизни и здоровья заявителя. Оно используется в исключительных случаях. Житель Беларуси не может быть экстрадирован на родину до вынесения окончательного решения ЕСПЧ.

Имя белоруса не называется - суд в Страсбурге призвал сохранить анонимность заявителя для его безопасности.

Напомним, ранее Россия выслала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина. На родине на него завели уголовное дело после акции протеста в Молодечно 10 августа по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. Спортсмена задержали в Москве 21 января. Россия выдала Кудина Беларуси несмотря на то что 21 июля ЕСПЧ запретил его экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток.

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