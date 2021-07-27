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Спортсменов на Олимпиаде призвали не кусать медали

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  • 27.07.2021, 20:29
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Спортсменов на Олимпиаде призвали не кусать медали

Атлеты кусают медали на фотографировании после награждения.

Организаторы Олимпийских игр в Токио обратились к спортсменам, которые кусают медали, позируя с наградами для фотографий. Пост доступен в Twitter.

Спортсменов в шутку призвали не кусать медали, так как они сделаны из переработанных электронных устройств и не являются съедобными. «Вам не нужно их кусать, хотя, уверены, вы все равно будете», — говорится в обращении.

Проба золота на зуб — один из способов выявления подделки. Однако медали из чистого золота вручались только на Играх с 1904 по 1912 год. Сегодня атлеты повторяют этот жест на фотографировании после награждения.

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