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Чак Норрис вручил 83-летней женщине черный пояс по карате

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  • 27.07.2021, 21:04
  • 1,932
Чак Норрис вручил 83-летней женщине черный пояс по карате

Женщина рассказала, что начала заниматься боевыми искусствами 15 лет назад.

Актер Чак Норрис вручил 83-летней жительнице штата Юта Кэрол Тейлор черный пояс по карате. Об этом сообщает KSL.

Женщина рассказала, что начала заниматься боевыми искусствами 15 лет назад, когда ей было 68 лет. Интерес к карате возник у нее, когда она начала водить на уроки свою внучку. В итоге Тейлор выступила на ежегодном международном тренировочном съезде Объединенной федерации боевых искусств, основанной Чаком Норрисом, и продемонстрировала различные техники под песню Little Old Lady from Pasadena группы Beach Boys.

«Он [Норрис] был таким добрым. Ему 81 год, и он много говорил о том, что в последнее время не так много тренировался, но я вдохновила начать тренироваться снова. Это меня очень порадовало», — поделилась Тейлор.

Чак Норрис — американский актер и мастер боевых искусств. Он получил известность благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер».

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