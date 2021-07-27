Как госдолг Беларуси превратился в головную боль для режима 4 27.07.2021, 21:11

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Теперь занимать средства за пределами страны стало значительно сложнее.

Тема государственного долга становится все актуальнее для Беларуси. Так, в Евразийском Банке Развития прогнозируют увеличение платежей по долговым обязательствам, для чего потребуется рефинансирование старых займов. Среди причин — ограниченность золотовалютных резервов и слабый потенциал экономического роста. О потребности в рефинансировании заявляют также в Нацбанке. Про актуальность темы госдолга Беларуси красноречиво говорит и тот факт, что ее поднимал Владимир Путин на последней встрече с Лукашенко, отмечают эксперты «Кошт урада».

Про беспокойство Нацбанка и то, что госдолг «возник не одномоментно»

Вопросы задолженности Беларуси находятся в ведении Нацбанка и Минфина. Руководство Нацбанка, говоря о финансовой стабильности и устойчивости экономики к актуальным внешним вызовам, упоминает, что в текущем положении Беларусь будет испытывать сложности с доступом к внешнему финансированию. Даже в привычно сухих формулировках прямым текстом говорится, что «наиболее сильно это может затронуть сферу внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов задолженности».

По сути, это означает, что теперь занимать средства за пределами страны, в том числе, чтобы отдать предыдущие долги, стало значительно сложнее. Беспокойство Нацбанка не беспочвенно.

К июню этого года Беларусь имела госдолг в 57,4 миллиарда рублей (более актуальная статистика пока не обнародована). Только 11,5 миллиарда из этой суммы, или пятая часть, составляет долг внутренний. Следовательно, основные белорусские кредиторы за рубежом. Им государство должно 18,1 миллиарда долларов. Выходит, чтобы выплатить накопившийся долг с учетом размера средней заработной платы, всем занятым в Беларуси нужно работать около 9,4 месяца.

Госдолг в размере 37% валового внутреннего продукта, безусловно, возник не одномоментно. Достаточно продолжительное время его размер был незначительным. Так продолжалось до тех пор, пока Беларусь пользовалась комфортным режимом цен на российские энергоносители, а в мировой экономике не разразился кризис 2008 года. После, по мере выравнивания цен к рыночным, стало ясно, что для обеспечения страны российским газом и нефтью собственных средств явно недостаточно. Очевидной проблемой стали недостаточный объем инвестиций и экспорта. Поэтому с конца 2007 года белорусский госдолг начинает расти, в первую очередь — госдолг внешний. Причем этот рост с тех пор имел устойчивый характер, ведь ключевые его причины так и не были устранены. Но сейчас объем задолженности немного снизился, что и отметили в России.

Почему президент России обращает внимание на госдолг Беларуси и о чем это говорит

Тему госдолга Беларуси пришлось комментировать даже президенту России. Говоря о ситуации в экономике нашей страны, он отметил, что республика своевременно обслуживает свои кредиты, а ее внешний долг даже сокращается. В данной ситуации любопытен сам факт того, что комментировать ситуацию с внешним долгом Беларуси пришлось руководству соседней страны. Этому есть как минимум три объяснения.

Во-первых, конечным адресатом сообщения об устойчивом характере задолженности Беларуси является российский финансовый рынок. Это связано с тем, что Российская Федерация является держателем большей части белорусской внешней задолженности. Причем как прямой задолженности, где средства Беларуси передавало правительство России, так и косвенной — через задолженность российским банкам и международным банкам, где ключевую роль играет российский капитал.

Во-вторых, в условиях отсутствия достаточных средств внутри страны и затрудненного доступа на зарубежные финансовые рынки, Беларусь рассматривает как едва ли не единственную возможность осуществлять внешние заимствования на российском финансовом рынке. Речь о размещении государственных облигаций на 100 миллиардов российских рублей. Убеждать в надежности заемщика в этом случае придется многочисленных игроков финансового рынка, а официальные заявления высокопоставленных российских лиц выступают своего рода гарантией. Насколько данная гарантия окажется весомой, можно будет скоро убедиться на основание того, каким окажется спрос на белорусские облигации на российском финансовом рынке.

В-третьих, необходимость внешнего мнения об устойчивом характере долга может быть связано с недоверием к официальным заявлениям белорусской стороны. В конечном счете даже зарубежные финансовые аналитики связывали устойчивость белорусской финансовой системы главным образом с поддержкой со стороны России. Именно поэтому ее позиция здесь является ключевой.

«Может стать причиной давления на внутренний валютный рынок». Какой прогноз по госдолгу

К настоящему моменту Республика Беларусь, а именно правительство, бизнес, коммерческие банки и Национальный банк, сформировали такой объем внешней задолженности, для покрытия которого возможностей внутренних резервов явно недостаточно. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля текущего года покрывают всего около 17% валового внешнего долга. Такая ситуация не является необычной для современной экономики. Однако стабильность и устойчивость государственного долга в этом случае зависит от возможностей его обслуживания. Для этого экономика должна генерировать достаточно прибыли, а также иметь возможность стабильного рефинансирования задолженности.

С санкциями или без, отечественная экономика не могла похвастаться динамичными темпами роста, благодаря чему мог бы формироваться необходимый объем прибыли для снижения долговой нагрузки. Следовательно, ключевой в нашем случае является возможность рефинансировать задолженность. Но в условиях, когда доступ к зарубежным финансовым рынкам сужается, это ставит под вопрос дальнейшее обслуживание и погашение уже сформировавшегося долга. Констатация российской стороной стабильности обслуживания белорусского внешнего долга в настоящий момент остается верным фактом. Однако это не снимает вопрос относительно дальнейшего развития событий.

Снижающийся объем внешнего государственного можно объяснить тем, что Беларусь продолжает погашать сформировавшуюся задолженность как в части основного долга, так и в части процентов по нему. Новую же задолженность экономика формирует в объемах меньших, чем составляют платежи по старым долгам. Следовательно, общая сумма текущей задолженности уменьшается. Однако считать данную тенденцию однозначно положительной нельзя, поскольку в первую очередь она свидетельствует об ухудшении доступа к жизненно необходимым внешним ресурсам для поддержания действующей экономической модели.

С учетом того, что складывающаяся вокруг Беларуси ситуация снижает возможности для привлечения внешнего финансирования, наиболее явно в среднесрочной перспективе это будет отражаться на сфере государственного долга. Кроме того, это может стать причиной давления на внутренний валютный рынок. По мнению властей, негативные эффекты будут проявляться постепенно, что позволит подстраиваться под влияние неблагоприятной конъюнктуры. Вместе с тем, многие независимые эксперты не разделяют такой тезис и не исключают возможностей резких экономических шоков.

Как будет развиваться экономическая конъюнктура в части госдолга в ближайшее время, зависит от результативности размещения белорусских гособлигаций в России и в целом от поддержки с ее стороны, поскольку других явных источников внешних заимствований пока не просматривается. Тем не менее, даже в случае удачного размещения белорусских облигаций на российском финансовом рынке, объем данного рынка не позволяет рассматривать его как источник постоянной поддержки белорусского госдолга. Несмотря на то, что Россия является основным кредитором Беларуси и, она безусловно, заинтересована в устойчивости обслуживания ее госдолга, по мере усугубления ситуации в Беларуси цена поддержания такой устойчивости будет все более возрастать.

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