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Завезенные Лукашенко мигранты осваивают новое направление?

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  • 27.07.2021, 21:27
  • 11,530
Завезенные Лукашенко мигранты осваивают новое направление?
фото: delfi

На латвийско-белорусской границе задержали девять иракцев.

За попытку незаконно пересечь границу Беларуси и Латвии задержаны девять граждан Ирака. Об этом сообщает Государственная пограничная охрана Латвии.

Латвийские пограничники 26 июля задержала девятерых граждан Ирака, незаконно пересекших границу Беларуси и Латвии. Мужчины были задержаны в поселке Максимова недалеко от латвийско-белорусской границы после сообщения местного жителя.

Мигрантов разместили в Центре задержанных иностранцев в Даугавпилсе. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы в группе.

Напомним, власти Латвии усилили охрану восточной границы из-за наплыва мигрантов в соседней Литве. При этом с начала года на латвийско-белорусской границе были задержаны только три человека. В Риге пониженный интерес мигрантов к Латвии объясняют небольшой протяженностью белорусско-латвийской границы — всего 172 километра (для сравнения, граница Литвы с Беларусью составляет 502 км).

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