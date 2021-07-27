Блеск и нищета российской авиации Алекс Кульманов

27.07.2021, 22:23

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На показухах все лучше всех.

Вот и закончился российский авиасалон "МАКС-2021". Авиасалон, проведённый в разгар пандемии, когда другие страны отказываются от подобных мероприятий. Можно долго слушать о принятых антиковидных мерах, но всем ясно, что власти будут тщательно увиливать от всех вопросов о возможном росте заражаемости среди участников. Впрочем, ситуация с коронавирусом в России такова, что эти цифры растворятся в маскируемых данных о третьей волне. Но оставим это на совести организаторов. На авиасалоне было представлено немало занятных новинок, на которые действительно интересно посмотреть.

На авиасалонах редко происходят премьеры новых машин, но МАКС-2021 смог удивить, представив новейший прототип лёгкого истребителя. Показанный образец заявляется как реальный прототип, а не макет. Ожидается, что именно показанный на авиасалоне борт поднимется в воздух через пару лет. Что получится, ещё предстоит увидеть, но шанс у машины есть. Летающие "автоматы Калашникова" тоже пользуются спросом.

Прочие представленные образцы авиационной техники были известны до МАКС-2021. Например, МС-21-310 – среднемагистральный российский пассажирский самолёт, заявленный как конкурент Airbus и Boeing. Заявленные характеристики смотрятся неплохо: хорошая аэродинамика, большой салон повышенной комфортности, неплохие топливные характеристики. На авиасалоне была впервые представлена опытная версия с российскими двигателями ПД-14.

Потенциальным покупателям будет предложен выбор между американскими и российскими двигателями. Впрочем, много потенциальных покупателей ждать не стоит. Очевидно, что МС-21 станет конкурентом Airbus и Boeing в первую очередь в России. С учётом российских особенностей обслуживания самолётов и распространённости в мире конкурентных моделей Airbus и Boeing, МС-21-310 не получит ощутимой доли международного рынка. Российское руководство сделало себе дорогую игрушку, чтобы можно было хвалиться, что мы тоже можем делать самолёты". Хвалиться придётся перед самими собой.

Похожее назначение имеет Ил-114-300. Машины подобного класса нужны в России для внутренних линий. Ан-24 катастрофически устарел во всех отношениях, и Ил-114-300 должен стать альтернативой иномаркам. Перспективы на внешних рынках у него примерно как у МС-21. Отдельной искромётности "новейшему" Ил-114 добавляет то, что самолёт был полностью создан и испытан ещё в СССР...

В дни авиасалона много говорили про ЛМС-901 "Байкал", который должен заменить тотально устаревший Ан-2 на местных авиалиниях.

Самолёты вроде ЛМС-901 ярчайше характеризуют особенность российского авиапрома, который умудряется делать реактивные истребители, но не способен сделать конкурентоспособный маленький самолётик. Сейчас пытаются сделать для этой машины отечественную авионику и двигатель, которые позволили бы запустить крупносерийное производство. России с её дорожной инфраструктурой (точнее, с её отсутствием) подобные самолёты нужны позарез.

До крайности российским космическим силам нужен и малый военный транспортник на замену Ан-26. Таковым должен стать представленный на авиасалоне Ил-112В. В России очень любят слова, что хорошо летают красивые машины. Ил-112В откровенно уродлив.

И полетел он строго в соответствии с российскими поверьями. В первый раз Ил-112В взлетел в начале 2019 года. После чего обнаружилось, что прототип вышел настолько тяжёлым, что не способен перевозить даже половину заявленной при проектировании полезной нагрузки. Два года происходила так называемая доработка машины. Насколько она проблемная, в настоящий момент не ясно. Реальная эксплуатация должна показать, способен ли Ил-112В перевозить заявленные 5 тонн груза.

Заметной новинкой авиасалона заявили "новейший" транспортно-боевой вертолёт Ми-8АМТШ-ВН. Букв в названии уже стало больше, чем было на старте. В составе оборудования происходит примерно то же самое.

Из когда-то дешёвого транспортного вертолёта сегодняшний Ми-8 превратился в солянку. Для вертолёта заявляется разнообразный арсенал оружия, включающий управляемые ракеты, и повышенное бронирование. Модернизированный Ми-8 называют "летающей боевой машиной десанта", забывая, что в России уже есть одна такая "летающая БМП" – Ми-24, который таскает к куче оружия и оборудования ещё и вечно пустой десантный отсек. В России есть очень странная тенденция пытаться делать вертолёты, которые могут сразу всё, не понимая, что задачи у транспортника и штурмовика – это совершенно разные вещи.

Также на авиасалоне было раздолье разного рода беспилотников, главными среди которых были "Охотник" и "Иноходец". При неплохих официальных цифрах ТТХ все эти прелести практически отсутствуют в реальных войсках.

Однако помимо дорогой показухи официальных шоу есть и реальность будней. В сентябре 2020 года в СМИ прошумела новость, что российский истребитель был сбит другим российским истребителем во время тренировочного полёта. Тогда в Хотилово отрабатывался учебный бой между Су-30М2 и Су-35С. Как заявили источники, Су-35С был после боевого дежурства и отправился на отработку учебного воздушного боя без ракет, но с боекомплектом пушки. В ходе тренировки пилот Су-35С думал, что выполняет фотострельбу, но по факту дал залп из встроенной пушки и снёс коллеге часть хвостового оперения.

Стоит заметить, что данный эпизод выделяется из обычных дружественных открытий огня. Как правило friendly-fire происходит на войне из-за ошибок идентификации своих. Гораздо реже это случается в мирное время. Как правило, это тоже ошибки идентификации или сбои техники.

Периодически случается ситуация, когда вернувшийся после тренировочного вылета самолёт или вертолёт может стрельнуть остатками боекомплекта во время отключения систем. Как правило, это происходит из-за ошибок персонала. В данном же эпизоде с Су-35С и Су-30М2 открытие огня не предполагалось в принципе. Куча процедур дублировали друг друга, но ничего не помогло.

В обсуждениях на авиафорумах было обнаружено немало моментов тотального разгильдяйства, приведших к потере самолёта. Оказывается, для проведения учебного боя должно быть выполнено сразу несколько условий. Пушка должна была быть разряжена и поставлена на предохранитель. Однако, как правило, пушку вдобавок обесточивают на земле, отключая соответствующие кабеля. Всё это делается несколькими контролирующими друг друга специалистами. Мало того, пилот в кабине, зная, что на земле ребята не блещут, перед нажатием на гашетку должен вначале сделать "выстрел" в сторону от реального самолёта, чтобы убедиться, что пушка действительно разряжена. Все эти меры безопасности были успешно преодолены.

В то время, когда в Подмосковье гремел МАКС-2021, данная история получила продолжение. Оказалось, что в авиаинциденте был признан виновным исключительно пилот Су-35С. Пилоту грозит до 7 лет тюрьмы и компенсация ущерба в размере 1.143.709.091,81 рубля. На форумах уже заметили, что подобного рода вещей хватает, и пилотам уже начинают предъявлять за бомбы, попавшие мимо цели. Авиатусовка мрачно шутит, что скоро боевые самолёты будут брать в ипотеку.

Эпизод с виной пилота "сушки" очень характерен для российской военной среды. На показухах всё лучше всех. Но в кабинах сидят люди, которые боятся сделать лишнее движение и несут ответственность абсолютно за всё. Причём вина может спихиваться самыми неожиданными образами, а козлом отпущения может стать каждый. На что способна армия с такими запуганными военнослужащими – вопрос риторический.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

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