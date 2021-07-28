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Байден рассказал о «настоящей проблеме» Путина

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  • 28.07.2021, 7:41
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Байден рассказал о «настоящей проблеме» Путина
фото: georgian_vda

У главы Кремля есть только две вещи.

Президент США Джо Байден считает, что у главы Кремля Владимира Путина есть «настоящая проблема». Он «сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего», пишет «Новое время».

Об этом Байден сказал во время посещения офиса Директора Национальной разведки США.

По словам американского президента, Путин «знает, что у него настоящие проблемы — и это, по-моему, делает его еще более опасным».

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