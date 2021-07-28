В ЮАР обнаружили костяное орудие дальних родственников человека 28.07.2021, 8:30

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Ему более миллиона лет.

Археологи обнаружили в южноафриканской пещере Купера одно костяное орудие труда и 11 псевдоорудий, которые датированы периодом между 1,4 и 1 млн лет назад, пишет «Новое время».

Единственным идентифицированным гоминидом на этой стоянке оказался массивный австралопитек (парантроп), отметили авторы исследования из ЮАР.

Австралопитеки, по всей видимости, не умели изготавливать орудия труда, хотя, вероятно, могли их использовать. Например, следы от разделки орудием с острым краем обнаружили на древних костях копытных животных, возраст которых превышает 3 млн лет.

Ученые полагают, что представители более поздней вымершей линии австралопитеков — парантропов (P. robustus) — умели изготавливать орудия труда наряду с ранними Homo. Ученые полагают, что найденное сейчас орудие применялось для выкапывания клубней, добычи термитов и разделки фруктов.

Рафаэль Ханон вместе с коллегами из Университета Витватерсранда исследовал костяные орудия из пещеры Купера, которые относятся к массивным австралопитекам (Paranthropus robutus) и датированы между 1,4 и 1 миллионом лет назад. Результатом раскопок на этой стоянке стало обнаружение большой сборки остатков крупных и мелких позвоночных, 49 каменных орудий и окаменелостей семи гоминидов, шесть из которых идентифицированы как парантропы.

Ученые проанализировали более 20 тысяч находок из пещеры Купера и сравнили их с коллекциями из Стеркфонтейна, Сварткраса и Кромдрая, сопоставив потенциальные костяные орудия с аналогичными ранее идентифицированными предметами. Результатом этой работы стало обнаружение 12 возможных костяных орудий.

Однако лишь один образец, по мнению ученых, можно с уверенностью считать орудием труда — это фрагмент длинной кости с закругленным концом. Остальные 11 предметов интерпретируются либо как псевдоорудия, возникшие в результате природного воздействия, либо надежно установить их происхождение оказалось невозможным.

Наиболее вероятным пользователем единственного орудия, по мнению ученых, был P. robustus.

Единственное костяное орудие имеет округлый и сильно отполированный конец и похоже на другие находки, сделанные на соседних стоянках. Его изготовили из останков полорогого животного, что также характерно для орудий из Сварткранса и Дримолена. Первоначально такие предметы интерпретировались как орудия для выкапывания клубней, а также добычи термитов. Впоследствии более детальный анализ текстуры поверхности кости показал, что они могли использоваться также для разделки фруктов.

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