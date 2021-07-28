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Суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора

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  • 28.07.2021, 8:48
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Суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора
Фото: Reuters

Основатель WikiLeaks получил эквадорское гражданство в в январе 2018 года.

Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор. Об этом в среду сообщила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на МИД Эквадора.

По ее данным, Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля.

"[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, <…> принятое прежним правительством", - цитирует ABC заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.

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