Суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора

Суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора5
- 28.07.2021, 8:48
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Основатель WikiLeaks получил эквадорское гражданство в в январе 2018 года.
Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж лишился гражданства Республики Эквадор. Об этом в среду сообщила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на МИД Эквадора.
По ее данным, Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля.
"[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, <…> принятое прежним правительством", - цитирует ABC заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.