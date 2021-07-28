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Белорусов призывают отказаться от покупки бензина марки АИ-95

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  • 28.07.2021, 8:53
  • 20,526
Белорусов призывают отказаться от покупки бензина марки АИ-95

Как это может ударить по режиму.

Белорусов призывают отказаться от покупки бензина марки АИ-95. Об этом пишут активисты кампании «Водители 97».

«Почему необходимо отказаться от покупки бензина марки АИ-95?

Потому что он самый выгодный с точки зрения продажи внутри страны и компенсирует все потери, и на заводах не так много мест для его хранения.

А сокращение места для хранения топлива — бесспорно влияет на работу предприятий нефтехимической промышленности.

Напомним, что продажи внутри страны гораздо выгоднее, чем экспорт.

Что делать, если я заправляю машину только 95-м?

Вариантов много и самый простой: заправляться 92-м. По словам специалистов, если вы ездите по городу, то ваш автомобиль даже не заметит подмены, но это большой вклад в вашу экономию денежных средств», — говорится в призыве.

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