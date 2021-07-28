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Ученые объяснили появление пятен перед глазами после COVID-19

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  • 28.07.2021, 9:12
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Ученые объяснили появление пятен перед глазами после COVID-19

Коронавирус может поражать нервные клетки.

После перенесенного коронавируса могут образоваться тромбы в сосудах, в том числе глаза, поэтому не исключено появление пятен перед глазами, ухудшение зрения в качестве симптомов. Об этом сказал РБК российский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«COVID-19 влияет на многие органы, судя по сообщениям в научной периодике и СМИ. История этой эпидемии слишком коротка, чтобы делать окончательные выводы, но впечатление складывается именно такое. Инфекция COVID-19 может влиять на сосуды (это как раз достаточно известный феномен), в том числе на глазные сосуды, вызывая микротромбы и симптомы пятен [перед глазами] и ухудшения зрения. Этот феномен заслуживает внимательного изучения, но, увы, неожиданной такую новость признать не приходится», — отметил Аграновский.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, COVID-19 может поражать нервные клетки. «Абсолютно исключить то, что какие-то элементы зрительного анализатора будут затронуты при коронавирусной инфекции, никто не может», — сказал Вознесенский. Также при любом тяжелом инфекционном заболевании возникает инфекционный синдром, который проявляется головными болями, повышением температуры, что может привести к снижению остроты зрения. «Третий момент — при тяжелом течении, когда при коронавирусной инфекции у нас происходит тромбообразование, оно может быть где угодно — и на уровне сердца, и на уровне легких. Там, где тромбы будут образовываться, функциональная активность этой системы [органов] или этого органа тоже будет снижаться», — пояснил ученый.

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