Армения и Азербайджан сообщают о стрельбе на границе 2 28.07.2021, 9:23

Стороны обвинили друг друга в провокациях.

Министерство обороны Армении заявило, что в ночь на среду, 28 июля, на северо-восточном отрезке границы с Азербайджаном начались боестолкновения. Ереван обвинил Баку в провокации. "Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - отмечается в сообщении армянской стороны, сообщает "Немецкая волна".

В Баку, в свою очередь, заявили о провокациях со стороны вооруженных сил Армении. При обстреле на территории Кельбаджарского района двое азербайджанских военнослужащих получили ранения, утверждает Минобороны Азербайджана. Баку возлагает на Ереван ответственность за эскалацию напряженности на границе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. Жертвами боестолкновений тогда стали более 6000 человек.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в спорном регионе с 10 ноября. Это вызвало массовые протесты в Ереване с критикой главы правительства.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».