Посол ЕС в Беларуси: Мы готовы обсудить новые санкции 3 28.07.2021, 9:31

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Дирк Шубель

ФОТО: gagauzmedia.md

Дирк Шубель призвал белорусские власти освободить политзаключенных.

28 июня МИД Беларуси в ответ на европейские санкции рекомендовал главе представительства ЕС в нашей стране Дирку Шубелю выехать в Брюссель для консультаций. Два дня спустя дипломат вынужденно покинул страну. На прощание он написал у себя в Facebook, что сегодняшняя Беларусь «не совсем та страна», в которую он прибыл 22 месяца назад. Журналисты zerkalo.io поговорили с главой представительства ЕС об «удаленке», санкциях, шенгенских визах, налете силовиков на СМИ и гражданское общество, а также о том, какой он увидел Беларусь в сентябре 2019 года и какой — почти 2 года спустя, когда его «попросили» уехать.

Об отъезде из Минска

— Предложение белорусского МИДа вернуться в Брюссель для консультаций не стало для меня сюрпризом. Во-первых, я был далеко не первым, кого попросили уехать. В октябре прошлого года послы Литвы и Польши вынужденно отправились в свои столицы для консультаций. Там они находятся и по сей день. Позже они были вынуждены сократить штат своих посольств на две трети. Также уехать из страны попросили военного атташе и заместителя главы миссии Великобритании. Практически в полном составе вынужденно покинула страну команда посольства Латвии. Сложности возникли и у назначенного посла США в Беларуси. Она до сих пор не может въехать в страну, так как ей не выдают визу.

На наш взгляд, сокращение дипломатического представительства не помогает найти выход из нынешнего кризиса. Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, потому что диалог — одно из средств разрешения нынешней ситуации.

К сожалению, наша дипломатическая семья в Минске стала заметно меньше, но от этого она не стала менее решительной или сплоченной. И мы всегда поддерживаем народ Беларуси независимо от того, где мы находимся.

О пограничном сотрудничестве, беженцах и миграционном кризисе в Литве

— Пока белорусские власти вновь не начнут выполнять обязательства по охране своих государственных границ, а также соблюдать свои международные обязательства, в том числе и Женевскую конвенцию о статусе беженцев, о восстановлении сотрудничества в области управления границами между ЕС и Беларусью не может быть и речи. На протяжении более двадцати лет это была одна из ключевых сфер нашего взаимодействия.

До недавнего времени уровень сотрудничества с белорусской стороной по охране границ оценивался очень хорошо. Позитивно оценивалось и взаимодействие европейских институтов с Государственным пограничным комитетом и управлением по гражданству и миграции МВД. Какой из этого можно сделать вывод? Что наплыв мигрантов из Беларуси в Литву в последние месяцы не вызван технической недооснащенностью или недостаточной квалификацией белорусских пограничников. Это политический вопрос.

ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях. Видя, с какими трудностями сталкивается сейчас Литва, Европейская комиссия и многие страны — члены ЕС предложили ей свою помощь. Это вопрос европейский солидарности. Мы также изучаем ситуацию и стараемся бороться с ее первопричиной. Для этого ведется работа с Турцией и Ираком, чтобы они выполняли свои обязательства по реадмиссии (согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан. — Прим. ред.).

О том, предлагал ли белорусский МИД освободить некоторых политзаключенных за отказ от санкций

— Нет. Таких разговоров не было. Наоборот, белорусские власти — и МИД в том числе — пошли в другом направлении. Число политических заключенных в стране в последние недели стремительно растет (на момент выхода этого материала их 586, — Прим. ред.). В XXI веке даже один политический заключенный — это уже слишком много. Поэтому мы требуем незамедлительного и безусловного освобождения всех политзаключенных и тех, кто находится за решеткой за попытку воспользоваться своими неотъемлемыми правами.

О европейских санкциях и белорусском суверенитете

— Я считаю, что краеугольным камнем суверенитета является умение договариваться с гражданами, а не подчинять их своей воле, а также социальная солидарность, сильные институты, гражданское общество, а главное — свобода СМИ. ЕС всегда поддерживал независимость и суверенитет Беларуси и неоднократно заявлял об этом. Мы твердо убеждены, что невозможно быть уверенным в безопасном, свободном и процветающем будущем страны до тех пор, пока ее власти игнорируют и нарушают свои же законы. Лучшее будущее можно построить лишь тогда, когда у граждан есть право на свободу мнений, убеждений и собраний.

ЕС и наши международные партнеры поддерживают стремление белорусов провести в стране честные и свободные президентские выборы, которым бы предшествовал масштабный национальный диалог без внешнего вмешательства, но при международном посредничестве, если в этом возникнет необходимость. Посредником в этом диалоге могли бы стать структуры ОБСЕ или ООН. К международной медиации по белорусскому вопросу могла бы подключиться и Россия, если она действительно поддерживает стремление народа Беларуси к верховенству права и демократии.

Что касается европейских санкций, то они нацелены не на народ Беларуси, а на источники дохода белорусского режима. Тем самым мы подаем сигнал, что не успокоимся, пока все политзаключенные не выйдут на свободу, пока не остановится насилие и пока белорусы не смогут выбирать руководство страны на свободных и честных выборах.

Наши санкции разработаны таким образом, чтобы иметь минимальное влияние на рядовых граждан Беларуси и европейские бизнесы. Их цель — побудить власти страны воздержаться от дальнейшего насилия, освободить незаконно задержанных, включая политзаключенных, и начать всестороннее расследование всех предполагаемых нарушений и насилия, а также найти мирный, рациональный и демократический выход из сложившегося кризиса.

О том, как обратить санкции вспять

— Если мы увидим перемены с белорусской стороны, серьезные шаги навстречу своему народу (освобождение политзаключенных, прекращение нарушения прав человека, налаживание диалога с демократической оппозицией и гражданским обществом), то мы будем готовы постепенно отменить действующие ограничения.

С другой стороны, если ситуация не изменится или станет еще хуже, то мы готовы обсудить введение новых санкций.

О том, есть ли связь между санкциями и разгромом белорусского гражданского общества

— Мы видим, что власти Беларуси настойчиво пытаются уничтожить гражданское общество, пусть даже ценой будущего страны. Похоже, они не остановятся независимо от того, что скажет на это международное сообщество. Таким путем официальный Минск не заработает себе ни доверия, ни поддержки как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому мы продолжаем по всем доступным каналам доносить до властей Беларуси свою позицию: устойчивого, независимого и благополучного будущего можно добиться, только когда в стране воцарится верховенство права, а люди смогут сами решать, кто будет представлять их интересы.

Об эффективности санкций

— Я думаю, что еще слишком рано оценивать влияние санкций. Через шесть месяцев у нас будет более полная картина. Повторю, что все ограничения могут быть отменены. Однако для этого мы должны видеть четкие демократические изменения в Беларуси: освобождение политзаключенных, соблюдение прав человека, полноценный диалог с оппозицией и гражданским обществом.

Следует понимать, что для ЕС введение санкций — сложный вопрос. Секторальные санкции — тем более. На сегодняшний день санкции ЕС действуют в отношении 22 стран. Из них только три находятся под секторальными экономическими санкциями: Россия, Сирия и Беларусь. Это говорит о том, что власти Беларуси пересекли красные линии.

О влиянии санкций на экономику ЕС

— Введенные экономические санкции — точечные. Они нацелены на источники дохода белорусского режима и то, чтобы оказывать как можно меньше влияния на обычных белорусов или европейские бизнесы. Конечно, некоторые введенные ограничения могут затронуть предприятия ЕС, но это будут единичные случаи, поэтому влияние санкций на европейскую экономику минимальное. Кроме того, ЕС — это общество солидарности. Поэтому даже если у кого-то возникнут трудности из-за введенных санкций, мы поможем их преодолеть всеми доступными средствами.

О преследовании белорусских журналистов и правозащитников

— Мои мысли — с пятнадцатью сотрудниками TUT.BY, которые находятся под арестом, со всеми белорусскими журналистами, которые попали в заключение или вынужденно выехали из страны за то, что просто делали свою работу. Я думаю о лидере правозащитного центра «Весна» Алесе Беляцком, о других правозащитниках, которые сейчас находятся за решеткой, о командах «Нашей Нивы», Белорусской службы «Радио Свобода». Все они проявляют личное мужество и, несмотря на все препятствия, отстаивают фундаментальные права белорусов.

О словах Лукашенко, который не исключил посредничество ОАЭ в диалоге между Беларусью и Европой

— Прежде всего хорошо, что наконец прозвучало слово «диалог» (в интервью телеканалу Sky News Arabia. — Прим. ред.). Мы часто повторяли, что власти Беларуси должны начать диалог, в первую очередь не с Европейским союзом, а со своими гражданами. Разговаривать необходимо с народом. Как только такой диалог состоится, наши отношения начнут налаживаться автоматически. Мы не будем вмешиваться во внутренние дела страны. Надеемся, что остальные страны последуют нашему примеру.

О шенгенских визах

— Я был счастлив, когда, наконец, было подписано соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью (которое, в частности, сократило стоимость шенгенской визы до 35 евро. — Прим. ред.). Изменения вступили в силу в июле прошлого года. К сожалению, это произошло в самый разгар пандемии коронавируса, поэтому белорусы до сих пор не смогли в полной мере воспользоваться всеми преимуществами соглашения. Безусловно, у нас нет намерений что-либо менять для рядовых граждан страны, но это не значит, что мы не можем рассмотреть определенные визовые ограничения в рамках соглашения для некоторых официальных лиц Беларуси.

О том, чего не хватает после отъезда из Минска

— На профессиональном уровне мне не хватает общения с коллегами, людьми, представителями гражданского общества, журналистами, бизнесменами и властями. В современном мире, где все взаимосвязано, добавленная стоимость дипломата — это умение наладить личные контакты с людьми.

Несмотря на то, что я нахожусь в Брюсселе, мы продолжаем работать. И я делаю все, что делал раньше, за исключением личных встреч. Вчера я председательствовал на встрече послов ЕС, которая проходила в онлайн-режиме. Пандемия коронавируса научила нас работать в таком формате.

На личном уровне я, к сожалению, не успел посетить так много мест в Беларуси, как мне бы хотелось. У себя в Facebook я неоднократно восхищался живописными белорусскими пейзажами. Беларусь — очень зеленая страна с множеством озер. Я ее сравниваю с Финляндией. Очень красивая природа. Надеюсь, у меня будет шанс открыть для себя еще больше живописных уголков Беларуси и Минска.

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