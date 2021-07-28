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IT-специалист о взломе базы ГАИ киберпартизанами: Оправдания МВД выглядят не очень правдоподобно

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  • 28.07.2021, 9:44
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IT-специалист о взломе базы ГАИ киберпартизанами: Оправдания МВД выглядят не очень правдоподобно

Cломать можно все, что угодно.

Киберпартизаны заявили, что поломка информационных сервисов МВД по линии ГАИ в первой половине июля произошла не «из-за аномальной жары», как сообщали ранее в ведомстве, а это якобы не что иное, как взлом и получение ими всей информации из базы, сообщает zerkalo.io.

Что говорят киберпартизаны

Накануне, вечером 26 июля, о своей причастности к сбоям в работе сервисов МВД по линии ГАИ заявил телеграм-канал «Кибер-Партизаны Беларуси». Утверждалось, что они «выкачали информацию из баз ГАИ МВД Беларуси»: им якобы известны данные всех владельцев транспортных средств, у них есть фотографии прав, данные про штрафы, нарушения ПДД, спецтехнику и многое другое.

Корреспондент попросил киберпартизан предоставить доказательства, что была взломана информационная база МВД. В ответ на это они сбросили информацию обо всем транспорте, который числился за журналистом ранее, а также зарегистрирован сейчас. Киберпартизаны также предоставили фотографии прежних водительских прав корреспондента, электронную подпись. Все совпало.

— Сейчас у нас будет целая серия постов на эту тему, — рассказал журналисту один из участников канала. — Все полученные данные будут использоваться только для деанона и сбора другой информации по пособникам режима, обычным людям не стоит бояться. Данные у нас защищены лучше, и после победы все удалим.

ИТ-специалист — про возможность взлома подобных баз

Журналисты также поинтересовались у опытного ИТ-специалиста, может ли база данных выйти из строя «от аномальной жары» и возможно ли получить доступ к архивам таких засекреченных ведомств, как МВД Беларуси.

— Как правило, базы данных хранятся на серверах, которые расположены в дата-центрах, они всегда обеспечены кондиционерами — это обязательное условие, без этого ничего работать не будет, потому что сервера выделяют много тепла. Так что, считаю, что ссылка на жару в этом случае выглядит не очень правдоподобно. Ну разве что сервер МВД стоит в кабинете начальника, — говорит эксперт.

По поводу доступа к базе сторонних людей собеседник отмечает, что «сломать можно все, что угодно, нужны лишь нормальная голова и желание».

— Все системы проектирует человек и везде могут быть «дырки», которые нужно найти. А когда их отыскали, то слить информацию недолго. Обычно это делают быстро, потому что утечку можно обнаружить. Гением для таких дел быть не надо, главное, чтобы человек хорошо разбирался в «потрохах» операционных систем и сетей. Ну и обычно это делается еще с помощью «троянчиков», вирусов.

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