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Ученые: Млекопитающие могут видеть сны об окружающем мире еще до своего рождения

  • 28.07.2021, 9:53
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Ученые: Млекопитающие могут видеть сны об окружающем мире еще до своего рождения

Эти сны отражают особенности их будущего перемещения по миру.

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что млекопитающие обладают способностью видеть сны и «визуально осмысливать» мир еще до того, как они впервые открыли глаза, сообщает «Вокруг света. Украина».

Получив изображения мозга новорожденных, еще слепых мышат, исследователи заметили у них спонтанные волны активности сетчатки. Эти волны двигались по схеме, подобной той, как если бы животное передвигалось в физической среде.

По мнению авторов статьи, такая ранняя активность, похожая на сон, имеет эволюционный смысл, позволяя мыши предвидеть, что она испытает после открытия глаз, и быть готовой немедленно отреагировать на угрозы.

Чтобы определить, насколько важны эти «мечты» о движении вперед для зрительного развития мышат исследователи изучили роль амакриновых клеток, в которых отмечалась эта активность, заблокировав их функцию ежедневной дозой токсина в течение двух дней, и проанализировав активность сетчатки мышей через несколько дней после последней дозы токсина. У мышей, подвергшихся воздействию токсина, наблюдалось значительное нарушение направления волн сетчатки. В другой группе мышей исследователи подвергли угнетающему воздействию ганглиозные клетки сетчатки мышей — нейроны, которые получают визуальную информацию от фоторецепторов, использовав в качестве ингибитора лекарственное средство, называемое габазином. Подобно блокированию амакриновых клеток, габазин также нарушил создание волн.

Когда мыши, получавшие габазин, и мыши с блокированными амакриновыми клетками открыли глаза, у них обнаруживалось ухудшение способности обнаруживать движение и адекватно действовать в ответ.

Исследователи полагают, что такая преднастройка зрительной системы свойственна всем млекопитающим. Конечно, существует и ряд различий между когнитивными функциями людей и мышей. Так, мыши лучше реагируют на визуальные сигналы сразу после рождения, но новорожденные люди тоже весьма искусны в идентификации визуальных сигналов, таких как палец, движущийся через их поле зрения. Это говорит о том, что их зрительная система также была преднастроена еще до рождения.

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