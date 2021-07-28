Ученые: Млекопитающие могут видеть сны об окружающем мире еще до своего рождения 28.07.2021, 9:53

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Эти сны отражают особенности их будущего перемещения по миру.

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что млекопитающие обладают способностью видеть сны и «визуально осмысливать» мир еще до того, как они впервые открыли глаза, сообщает «Вокруг света. Украина».

Получив изображения мозга новорожденных, еще слепых мышат, исследователи заметили у них спонтанные волны активности сетчатки. Эти волны двигались по схеме, подобной той, как если бы животное передвигалось в физической среде.

По мнению авторов статьи, такая ранняя активность, похожая на сон, имеет эволюционный смысл, позволяя мыши предвидеть, что она испытает после открытия глаз, и быть готовой немедленно отреагировать на угрозы.

Чтобы определить, насколько важны эти «мечты» о движении вперед для зрительного развития мышат исследователи изучили роль амакриновых клеток, в которых отмечалась эта активность, заблокировав их функцию ежедневной дозой токсина в течение двух дней, и проанализировав активность сетчатки мышей через несколько дней после последней дозы токсина. У мышей, подвергшихся воздействию токсина, наблюдалось значительное нарушение направления волн сетчатки. В другой группе мышей исследователи подвергли угнетающему воздействию ганглиозные клетки сетчатки мышей — нейроны, которые получают визуальную информацию от фоторецепторов, использовав в качестве ингибитора лекарственное средство, называемое габазином. Подобно блокированию амакриновых клеток, габазин также нарушил создание волн.

Когда мыши, получавшие габазин, и мыши с блокированными амакриновыми клетками открыли глаза, у них обнаруживалось ухудшение способности обнаруживать движение и адекватно действовать в ответ.

Исследователи полагают, что такая преднастройка зрительной системы свойственна всем млекопитающим. Конечно, существует и ряд различий между когнитивными функциями людей и мышей. Так, мыши лучше реагируют на визуальные сигналы сразу после рождения, но новорожденные люди тоже весьма искусны в идентификации визуальных сигналов, таких как палец, движущийся через их поле зрения. Это говорит о том, что их зрительная система также была преднастроена еще до рождения.

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