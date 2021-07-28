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Белорусская легкоатлетка, поддержавшая перемены, не выступит на Олимпиаде в Токио

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  • 28.07.2021, 9:56
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Белорусская легкоатлетка, поддержавшая перемены, не выступит на Олимпиаде в Токио
Дарья Борисевич
Фото: БФЛА

Дарья Борисевич заявила, что ее выступления на соревнованиях невозможно.

Белорусская легкоатлетка Дарья Борисевич возвращается с токийской Олимпиады. Она не сможет выступить, так как получила травму.

"Я лечу домой! К сожалению, ОИ пройдут без меня. Проделана огромная работая, набрана потрясающая форма и... травма. Серьезная травма, при которой мое участие в беге на 1500м оказалось невозможным", — написала спортсменка.

Она добавила, что желает белорусской команде на Играх удачного выступления и будет болеть за каждого.

Ранее Дарья Борисевич подписала письмо за честные выборы и против насилия, отмечает "Еврорадио".

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