Белорусская легкоатлетка, поддержавшая перемены, не выступит на Олимпиаде в Токио

Белорусская легкоатлетка, поддержавшая перемены, не выступит на Олимпиаде в Токио6
- 28.07.2021, 9:56
- 7,040
Дарья Борисевич заявила, что ее выступления на соревнованиях невозможно.
Белорусская легкоатлетка Дарья Борисевич возвращается с токийской Олимпиады. Она не сможет выступить, так как получила травму.
"Я лечу домой! К сожалению, ОИ пройдут без меня. Проделана огромная работая, набрана потрясающая форма и... травма. Серьезная травма, при которой мое участие в беге на 1500м оказалось невозможным", — написала спортсменка.
Она добавила, что желает белорусской команде на Играх удачного выступления и будет болеть за каждого.
Ранее Дарья Борисевич подписала письмо за честные выборы и против насилия, отмечает "Еврорадио".