Пошел за покупками — вернулся с прививкой 15 28.07.2021, 9:57

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Как выглядит вакцинация в торговом центре.

Помимо поликлиник и больниц, привиться от коронавируса сейчас можно в торговых центрах и на крупных рынках.

Naviny.by рассказывают, как выглядит вакцинация в одном из столичных универмагов.

Покупки можно совместить с вакцинацией

За прививкой вовсе необязательно ехать в самые крупные универсамы или гипермаркеты Минска. Ведь центры вакцинации открыты и в торговых центрах, которые расположены в микрорайонах. И территориальная «привязка» гражданину для получения прививки не нужна.

Перечислим все адреса. Это ЦУМ (проспект Независимости, 54), ГУМ (проспект Независимости, 21), универмаг «Беларусь» (улица Жилуновича, 4), ТРЦ «Галерея Минск» (проспект Победителей, 9), ТРЦ «Титан» (проспект Дзержинского, 104), ТЦ «МОМО» (проспект Партизанский, 150 а), а также Комаровский рынок (улица Хоружей, 8) и рынок «Уручье-3» (улица Никифорова, 51).

Кроме того, пункты вакцинации открыты в двух гипермаркетах Green (Партизанский проспект, 182 и улица Уборевича, 176), ТЦ «Глобо» (улица Уманская, 54), ТЦ «АутЛето» (проспект Жукова, 44), ТЦ «Максимус» (улица Лобанка, 94 и улица Есенина, 76), ТЦ «Бонус» (улица Голубка, 2), ТД «Ждановичи» «Мир Моды-5» (улица Тимирязева, 129), а также на авторынке в Малиновке (Меньковский тракт, 2)

Прием здесь частично совпадает с графиком работы торговых центров и универмагов — уточняйте эту информацию.

В поисках «правильной» вакцины

О том, как проводят вакцинацию в торговых центрах, расскажем на примере столичного ЦУМа.

Прививку от коронавируса здесь можно сделать ежедневно с 09:00 до 19:00, кроме субботы и воскресенья. Сама процедура бесплатная.

В работе кабинета, который расположен на третьем этаже универмага, есть немногочисленные получасовые перерывы. Они необходимы для кварцевания и дезинфекции, что является общей практикой.

К сожалению, в кабинет нельзя позвонить, чтобы получить справку или предварительно записаться на прием.

Сейчас в ЦУМе предлагают только вакцину «Спутник V» российско-белорусского производства. На двери центра вакцинации висит соответствующее объявление.

В тоже время некоторые белорусы, которые решили привиться, настойчиво ищут китайскую вакцину компании Sinopharm. И увидев это объявление на двери, уходят в разочаровании.

Однако никакого дефицита китайской вакцины нет — в других торговых центрах она есть в наличии.

Более того, до конца августа в Беларусь поступит около одного миллиона доз вакцины Sinopharm.

А к концу августа — началу сентября в белорусских пунктах вакцинации должен появиться еще и российский препарат «Спутник Лайт».

Между тем частные медцентры Минска вакцинацию от коронавируса сейчас не проводят. «Нет информации», — так отвечают здесь на вопрос о том, может ли подобная услуга быть оказана центрами в ближайшем будущем.

«Если надо — уколюсь!»

Чтобы сделать прививку в торговом центре, необходим только паспорт. Больших очередей здесь нет — они наблюдаются лишь тогда, когда пункт или только начал работу, или скоро закроется.

Очереди на прививку в ЦУМе ожидают не только молодые, но и пожилые люди, мужчины и женщины. Некоторые белорусы приходят семьями.

Посетителям ЦУМа кажется, что очереди за прививкой тут длинные. Однако не следует забывать, что на стульях здесь сидят и люди, которые уже сделали прививку.

Дело в том, что врачи просят пациентов оставаться возле кабинета в течение получаса, чтобы предупредить возможные аллергические реакции и поствакцинальные осложнения.

В прививочном кабинете ЦУМа работают три специалиста из 33-й городской студенческой поликлиники. Один принимает документ гражданина, второй измеряет температуру, давление и сатурацию, третий — делает ему прививку.

Сами вакцины хранятся здесь же, в большом холодильнике.

Человека, который решил привиться, расспрашивают о его хронических заболеваниях, возможных аллергических реакциях на препараты.

Также ему предстоит заполнить несколько документов, поставив свою подпись.

Укол делают в правое или левое плечо — на выбор самого пациента.

Прививка — не панацея

В конце процедуры гражданин получает на руки два документа. Это лист вакцинации и выписка из медицинских документов.

В выписке указаны ФИО пациента, дата его рождения и адрес проживания, проставлены наименование препарата, дата вакцинации и серия вакцины, а также ФИО врача с его подписью и штамп поликлиники.

На лицевой стороне листа вакцинации тоже приведено наименование вакцины и проставлены даты вакцинации, а на обратной стороне напечатана памятка для пациента.

Здесь отмечено, что после вакцинации возможны кратковременные общие и местные реакции на препарат.

Кроме того, в памятке указано, что место инъекции нельзя мочить в течение трех дней. На это время пациенту также рекомендовано не посещать баню (сауну), не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

Но самое главное изложено в конце памятки: «Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную (физическую) дистанцию».

К черту на кулички ехать не придется

Вакцину «Спутник V» нужно вводить дважды, с разницей в 21 календарный день, как и китайскую.

В интернете и соцсетях пишут о том, что за повторной вакцинацией белорусам якобы придется ехать уже не в торговый центр, где им делали первую прививку, а в поликлинику. Причем это медучреждение не по месту жительства (регистрации) пациента.

На самом деле это не так.

Когда в ЦУМе делают первую прививку, то уведомляют гражданина о том, что вторая вакцина будет «ждать» его здесь же, то есть ее зарезервируют. И ехать куда-то на край города не придется.

На практике так и получается. Те, кто в этом сомневаются, могут предварительно справиться в пункте вакцинации.

К прививке полагается сертификат

После второй прививки пациент может получить сертификат о вакцинации против инфекции COVID-19.

Этот документ удостоверяет, что гражданин сделал прививку от коронавируса. Он содержит ФИО пациента, его паспортные данные, две даты проведения вакцинации и наименование вакцины.

Кроме того, в сертификате указана фамилия врача, выдавшего сертификат, и проставлена печать медучреждения.

Сертификат действует один год.

В документе указано, что он предъявляется медработникам «в случае продолжения иммунизации». Однако вполне возможно, что в обозримом будущем сертификат попросит у вас работодатель, туроператор или, к примеру, сотрудник таможенной (пограничной) службы. Поэтому лучше сразу получить этот документ.

Тем, кто выбрал в качестве места прививки столичный ЦУМ, сертификат выдадут в 33-й городской студенческой поликлинике (улица Сурганова, 45/14). Прививка бесплатна, а вот документ нет — его цена составляет 4,6 рубля.

Помимо сертификата, гражданин получит один экземпляр договора о возмездном оказании медуслуг. Его предметом является выдача пациенту сертификата о вакцинации.

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