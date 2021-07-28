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«Машин стало маловато, а цены заметно выросли»

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  • 28.07.2021, 10:19
  • 5,542
«Машин стало маловато, а цены заметно выросли»

О чем говорят покупатели на авторынке «Малиновка».

Какие машины интересуют покупателей на рынке? Сколько они готовы потратить на покупку авто? Почему выбирают свежую европейскую "бэушку", а не идут в дилерский салон за новым автомобилем? С этими вопросами abw.by обратились к посетителям авторынка "Малиновка".

Первое, на что обращаешь внимание, проходя между рядами автомобилей, – минимум компактвэнов. Еще три-четыре месяца назад С4 Picasso и Grand Picasso, а также Scenic и Grand Sceniс IV были чуть ли не каждой пятой машиной на рынке, а сегодня их всех вместе вряд ли наберется с десяток на всей площадке.

По наблюдениям основной интерес у потенциальных покупателей вызывают автомобили стоимостью до 15.000$ – именно такие машины люди осматривают наиболее активно. Но большинство посетителей рынка не спешит отвечать на вопросы относительно того, какой ценовой диапазон их интересует. Кто-то отказывает корректно, ссылаясь на отсутствие времени или плохое настроение, кто-то открыто посылает в известном трехбуквенном направлении.

Продавцы связывают это с тем, что многие желающие приобрести автомобиль откровенно раздосадованы выросшими ценами и пока не готовы смириться с тем, что интересующие их модели буквально за полгода подорожали примерно на 2000$.

"Машины подорожали, но ничего не поделаешь"

Тем не менее некоторые покупатели пусть и лаконично, но рассказывают о своих интересах на рынке.

– Ищем сестре "паркетник" в бюджете 15-20 тысяч долларов, – рассказывает парень в компании девушки. – Пока не можем определиться, что именно покупать. Рассматриваем в том числе и новые автомобили, в частности, интересует Geely Coolray. Да, понимаем, что сейчас машины подорожали и в начале года было дешевле, но тогда не задумывались над вопросом замены авто. Ничего не поделаешь – все дорожает.

"Трехлетки остаются нормальными автомобилями"

О планке 15.000$ говорит и мужчина, спутница которого примеряется к одному из немногих C4 Picasso:

– Ищем машину девушке до 15 тысяч. Это примерно. Если будет нормальный автомобили за 16 – заплатим 16. Почему не хотим брать новую? Потому что новые машины за три года сильно теряют в цене. А здесь как раз много трехлеток, которые успели сильно подешеветь, но при этом остаются нормальными автомобилями.

"Бэушку" смотрим по привычке"

Следующие посетители оказываются более разговорчивыми и сетуют на то, что последнее время на рынке представлено мало машин:

– Машин стало маловато, выбор уменьшился, а цены выросли. Не могу сказать, что мы ищем что-то конкретное. Ходим, присматриваемся, вдруг попадется какой-то интересный и недорогой вариант, тогда можно и подумать. Бюджет – тысяч до пятнадцати. Но то, что нравится, стоит двадцать. Это Renault Espace V. Сейчас на всем рынке стоит одна такая машина, а весной было штук 7-8.

Почему не новая машина из салона – вопрос, поэтому и приехали сюда посмотреть, что сейчас продают. А что брать в салоне? Kaptur за 47 тысяч рублей? Duster… Нет, не нравится. Вот хотим еще посмотреть Hyundai Creta. Как вариант, если брать, чтобы просто ездить, можно рассмотреть и "Ладу" в простой комплектации – скорее всего, пять лет будешь кататься без проблем. Все-таки "бэушку" смотрим по привычке, ведь всегда ее раньше покупали.

"От новых "бюджетников" отталкивает российская сборка"

Весомый аргумент в пользу машины из Европы – дизель. В бюджете до 15.000$ дилеры могут предложить только бензиновые авто. Это еще одна причина, по которой люди рассматривают "проходные" иномарки.

– Приехали сюда в надежде найти что-то дизельное или "электричку" в бюджете 10-11 тысяч долларов. Но цены заметно выросли, поэтому за эти деньги сегодня, похоже, можно купить только Clio IV. Хотя в прошлом году их продавали за 8300-8500 долларов! Как-то вообще грустно. А из электромобилей в эту сумму попадает только Fiat 500e. Среди новых машин за "десятку" тоже нет ничего нормального, да и в любом случае от новых "бюджетников" отталкивает российская сборка, – говорит еще один потенциальный покупатель.

Bердикт

Многие посетители авторынка действительно удивлены новой реальности, в которой цены на подержанные авто заметно выросли. Тем не менее покупателей хватает, выбирают они в основном машины, сопоставимые по цене с новыми "бюджетниками", российская сборка которых почему-то пугает некоторых людей. Пик спроса приходится на автомобили стоимостью около 15.000$ – интерес к таким вариантам заметно выше, чем к самым дешевым предложениями в виде того же Renault Clio IV.

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