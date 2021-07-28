Польша планирует в три раза увеличить количество военных 3 28.07.2021, 10:26

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иллюстрационное фото charter97.org

Планируется увеличить количество солдат в армии до 300 тысяч человек.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявляет о необходимости увеличения количества солдат в армии до 300 тысяч человек. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По словам Блащака, в польской армии должно быть 250 тысяч солдат оперативных войск и 50 тысяч военных территориальной обороны. Это минимум, который будет охранять независимость страны. Армия таким образом сможет поддерживать соседей.

"Польская армия должна быть более многочисленной, потому что только так она отпугнет возможного агрессора", — заявляет министр.

На данный момент в польской армии служит 106 796 человек.

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