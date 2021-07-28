закрыть
28 июля 2021, среда, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На границе с Литвой задержано самое большое число мигрантов с территории Беларуси

1
  • 28.07.2021, 11:26
  • 2,674
На границе с Литвой задержано самое большое число мигрантов с территории Беларуси
Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

Все имели документы граждан Ирака или представились жителями этой страны.

Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, - что 27 июля литовские пограничники задержали 171 нелегального мигранта из Беларуси. Это рекордный показатель за одни сутки.

Отметим, что с начала года литовские пограничники задержали более 3000 нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси. Это в 37 раз больше, чем за весь 2020 год.

В июле 2021-го пограничники задержали 2366 мигрантов. В июне их было 473, в мае — 77, в апреле — 70, в марте — 8.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР